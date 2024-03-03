За даними рятувальників, пошукова операція після терористичної атаки продовжується. Співробітникам ДСНС вдалося за ранок знайти ще два тіла місцевих жителів.

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У ніч на 2 березня російські окупанти атакували багатоповерховий будинок в Одесі. Через добу кількість жертв знову збільшилася. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

У відомстві заявили, що рятувальники продовжують рятувальні роботи і шукають людей, які могли опинитися під завалами після російського удару по житловому будинку.

"Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло дев'ятої загиблої людини", — йдеться в повідомленні.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі пізніше поділився інформацією, що кількість жертв знову збільшилася і тепер може становити 10 осіб. Рятувальникам вдалося знайти тіло ще однієї загиблої дитини.

"Попередньо, дитині немає й рочку... Рятувальники продовжують розбирати завал", — ідеться в повідомленні.

Варто зазначити, що незадовго до цього рятувальники розповідали про те, що серед жертв є трирічна дитина, яку так і не вдалося врятувати. Щонайменше п'ятеро було знайдено живими.

Загалом у 9-поверховому житловому будинку було повністю зруйновано 18 квартир, у яких мирні жителі спокійно проживали до російського терору. Під завалами, за інформацією ДСНС на 2 березня, могло перебувати до 12 осіб.

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня російські окупанти запустили по Україні 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", з яких сили ППО ЗСУ збили 14. Один із дронів-камікадзе влучив у житловий будинок.

2 березня також у ЗСУ назвали кількість збитих "Шахедів". За даними командування, вночі російські окупанти запустили територією України 17 безпілотників, 8 з яких були спрямовані в бік Одеської області, що і призвело до таких серйозних наслідків.