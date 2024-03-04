Пригодна для проживания: в Одессе завершили работы в части дома, куда попал "Шахед" (фото)

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал не подходить слишком близко к месту разбора завалов на улице Добровольского, поскольку это создает угрозу для жизни.

Related video

Уцелевшая часть одесского дома, в который попал российский дрон, пригодна для проживания. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов, говорится в пресс-службе горсовета в Telegram.

Он обратился к жителям поврежденного и близлежащих домов. Он призвал не подходить слишком близко к месту разбора завалов на улице Добровольского, поскольку это создает угрозу для жизни, ведь необходимо в кратчайшие сроки убрать все конструкции, нависающие и создающие опасность.

Важно

Погибли 5 детей: в Одессе на месте удара дрона завершена поисковая операция (фото)

Специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры готовит свои выводы. Технический отчет также предоставит определенное понимание относительно размера компенсации, которую смогут получить граждане по государственной программе еВідновлення.

Что касается расселения, то с таким вопросом обратилось три человека. Все заявки, по словам главы города, отработаны.

Жилье в Одессе и заявление Зеленского

Представители местной власти в Одессе получили поручение от президента Украины Владимира Зеленского обеспечить пострадавших от удара БПЛА Shahed по жилому дому новым жильем.

Руководитель государства отметил, что получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов на месте российской атаки уже завершили. Из-под завалов разрушенной многоэтажки достали тела 12 погибших.

Удар России по Одессе 2 марта

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта российские захватчики выпустили по городам Украины 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сумели сбить 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. В результате удара был разрушен целый подъезд — 18 квартир. В городе и области 3 марта объявили траур по погибшим.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, почти все дети погибли вместе со своими родными под завалами. Среди погибших — многодетная семья украинских военных Олега и Татьяны Кравец, которые погибли вместе с 7-месячной Лизой, 8-летней Златой и Сережей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Напомним, 4 марта аналитик Bild заявил, что Силы обороны Украины едва держат оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки. Украинцы, как отмечает аналитик Юлиан Рьопке, не хотят в какой-то момент отойти без боя, но пытаются отважно держать фронт.