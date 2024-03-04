Пострадавшим в результате удара РФ по Одессе должны как можно быстрее предоставить жилье, — Зеленский (видео)

Разбор завалов в Одессе на месте российской атаки уже завершили. Из-под завалов разрушенной многоэтажки достали тела 12 погибших.

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Представители местной власти в Одессе получили поручение от президента Украины Владимира Зеленского обеспечить пострадавших от удара БПЛА Shahed по жилому дому новым жильем. В Telegram он сообщил подробности.

Руководитель государства отметил, что получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов на месте российского удара уже завершили.

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Теперь важно, как заявил Зеленский, чтобы люди как можно быстрее получили всю надлежащую помощь, в том числе и новое жилье взамен уже утраченного. Он дал соответствующее поручение руководителю ОГА взять этот вопрос на контроль.

Также руководитель государства рассказал, что продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, где российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу. Людям так же оказывают всю необходимую помощь.

Удар России по Одессе 2 марта

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по городам Украины 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сумели сбить 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. В результате удара был разрушен целый подъезд — 18 квартир. В городе и области 3 марта объявили траур по погибшим.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, почти все дети погибли вместе со своими родными под завалами. Среди погибших — многодетная семья украинских военных Олега и Татьяны Кравец, которые погибли вместе с 7-месячной Лизой, 8-летней Златой и Сережей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Напомним, 2 марта в ВСУ назвали количество сбитых "Шахедов". По данным командования, ночью российские оккупанты запустили по территории Украины 17 беспилотников, 8 из которых были направлены в сторону.