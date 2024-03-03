Детям было 8 и 10 лет: спасатели в Одессе нашли под завалами тела брата и сестры (видео)

По словам председателя Одесской ОГА Олега Кипера, по состоянию на вечер 3 марта работники ГСЧС деблокируют тела детей.

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В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали многоэтажный дом в Одессе. Количество жертв в результате удара РФ снова увеличилось. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, под завалами многоэтажки работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отыскали погибшего 10-летнего мальчика.

"Только что под завалами спасатели нашли погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет", — говорится в сообщении.

Впоследствии Кипер сообщил о еще одном погибшем ребенке — девочке Злате, которой было 8 лет.

"Спасатели сейчас деблокируют их с братиком Сергеем тела. Неописуемое ужасное горе для Одесской области и всей Украины", — пишет он.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами атаки "шахедов" в Одессе 2 марта стали 10 человек. Среди них — трое детей: трехлетний Марк, 8-месячная Елизавета и 4-месячный Тимофей.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что работы по поиску будут продолжаться, пока не выяснят судьбу всех, кто был в доме. Под завалами могут находиться дети. Зеленский заявил, что мир должен реагировать на каждое проявление российского зла и давать отпор оккупантам. Каждый проигнорированный миром террористический акт России позволяет дальше убивать, считает президент Украины.

Также напомним, что в ночь на 2 марта российские оккупанты запустили по Украине 17 дронов-камикадзе типа "Шахед", из которых силы ПВО ВСУ сбили 14. Один из дронов-камикадзе попал в жилой дом.

2 марта также в ВСУ назвали количество сбитых "Шахедов". По данным командования, ночью российские оккупанты запустили по территории Украины 17 беспилотников, 8 из которых были направлены в сторону Одесской области, что и привело к таким серьезным последствиям.