Мощность близка к ядерному оружию: ВС РФ могли ударить по Одессе нетипичным "Шахедом", – эксперт

По мнению обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в случае применения оккупантами дрона с обычным боеприпасом вряд ли бы рухнул целый подъезд.

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Вооруженные силы Российской Федерации могли нанести удар по многоэтажному дому в Одессе 2 марта "Шахедом" с термобарическим боеприпасом. Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По словам Коваленко, на месте удара обнаружены обломки БПЛА Shahed-136, однако мощность взрыва была "чрезмерной". Взирая на характер разрушений, дробления бетона и область детонации, эксперт предположил, что дрон мог быть оснащен термобарической боевой частью.

"Термобар это чудовищное оружие, против незащищенных объектов. Фактически, вне специально оборудованных защитных условий выживание оказавшегося в области взрыва человека маловероятно", — написал Коваленко.

При этом он подчеркнул, что это лишь его предположение и нужно провести экспертизу.

"Ждем подтверждений, либо опровержений этой версии официальными лицами, но если это так, то российский террор "Шахедами" выходит на совершенно иной уровень…" — отметил эксперт.

Что известно о термобарических боеприпасах

В комментарии "ТСН" Александр Коваленко отметил, что термобарические боеприпасы — это самые мощные боеприпасы после ядерного оружия, при детонации которых высвобождается большое количество энергии как в виде температуры, так и в виде давления.

"Сам взрыв происходит по такому принципу: создается достаточно большое давление, которое влияет на все, что находится в зоне взрыва. Помимо всего прочего, это сопровождается высокой температурой, потому что происходят поджоги аэрозольного облака", — объяснил он.

Как отмечают Коваленко, только официальное расследование может подтвердить или опровергнуть его предположение. В то же время он отметил, что в случае применения обычного боеприпаса не рухнул бы весь подъезд.

Что говорят правоохранители и военные

Один из правоохранителей, который имеет отношение к расследованию подобных случаев сказал изданию, что нередко на месте очередного российского удара эксперты сразу визуально замечают, что нынешние дроны отличаются от тех, которые ВС РФ использовали годом ранее.

"Но окончательно на все вопросы отвечает уже экспертиза", — сказал он.

В Одесской областной прокуратуре, которая осуществляет процессуальное руководство в расследовании удара по жилому дому, заявили, что пока еще рано говорить о выводах.

Мы ждем выводов экспертизы. Только эксперт сможет сказать, какая была боевая часть", – сказала журналистам спикер прокуратуры Ирина Коваленко.

В свою очередь руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что нельзя исключать того, что враг модифицирует свои беспилотных аппараты.

"Возможно, он ("Шахед" – ред.) имел усиленную боевую часть. Это первоначальное предположение людей, имеющих дело с подобным оружием. Но окончательный вывод сделает экспертиза", — сказала Гуменюк.

Обстрел Одессы 2 марта: что известно

Напомним, в ночь на 2 марта запустили из акватории Черного моря в Одесскую область 8 БПЛА, один из которых ударил по жилому многоэтажному дому в Одессе, что привело к человеческим жертвам.

Последствия удара по Одессе

В результате удара был разрушен целый подъезд — 18 квартир. В городе и области 3 марта объявили траур по погибшим.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, из-под завалов разрушенной многоэтажки достали тела 12 погибших. По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, среди погибших — многодетная семья украинских военных Олега и Татьяны Кравец, которые погибли вместе с 7-месячной Лизой, 8-летней Златой и Сережей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.