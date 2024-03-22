"Свідома провокація Путіна": в ГУР пояснили мету стрілянини в "Крокусі" (фото)

Російська влада визнала велику кількість жертв теракту у Crocus City Hall. Водночас сенатор Держдуми вже побачив у нападі "український слід".

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Президент РФ Володимир Путіна стоїть за терористичним актом, який відбувся увечері 22 березня у концертному залі Crocus City Hall (Крокус Сіті Холл, або Крокус — скор.) у Підмосков'ї. Саме про ці події говорили західні спецслужби, коли кілька тижнів тому попереджали про загрозу. Про події в "Крокусі" речник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов розповів порталу "Українська правда" (УП).

Юсов заявив, що події у Підмосков'ї — це "свідома провокація Путіна". Розвідник нагадав, що хвиля терактів, влаштованих російськими спецслужбами, відбулась під час першого президентського терміну очільника Кремля. На його думку, сьогоднішнім злочином Путін завершив свою кар'єру президента.

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"Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", — сказав представник ГУР.

Події у концертному залі — злочин у місці масового скупчення людей, про які говорили західні спецслужби. Подібні дії — "провокація спецслужб", — впевнений Юсов.

Стрілянина в Крокусі — події 22 березня

Про наслідки інциденту у "Крокусі" розповів губернатор Московської області Андрій Воробйов. Він заявив, що п'ятеро поранених перебувають у важкому стані, решта мають легкі травми. Про те, хто здійснив напад, чиновник нічого не сказав. Однак з цього приводу висловився сенатор РФ Бондарєв, на його думку, теракт здійснили українці.

Зазначимо, про надзвичайну подію у концертному залі "Крокус" стало відомо увечері 22 березня. У соцмережах з'явились відео, зняті всередині споруди. На відео чути звуки стрілянини, вигуки людей, які намагаються десь сховатись від загрози.

Пізніше повідомили про кількість жертв інциденту — приблизно 40 осіб. Загальна кількість людей, які могли перебувати у концертному залі — приблизно 2 тис. осіб, — повідомили ЗМІ. Громадяни саме зібрались на концерт російського гурту "Пікнік", коли стався напад.

Після стрілянини у "Крокусі" стався вибух. За попередніми даними, вибухнула граната. У будівлі почалась пожежа — до будівлі прибули пожежники та машини швидкої допомоги. Орієнтовно, з приміщення вивели 140 поранених осіб.

Тим часом 8 березня дипломатичні відомства США, Великої Британії та низки інших країн попередили громадян, які перебувають у РФ, про можливість терактів. У чому саме полягатиме загроза, у повідомленні не пояснювалось.