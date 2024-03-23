Теракт в "Крокусе": ФСБ доложила Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 стрелков

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что машину с вероятными участниками стрельбы в концертном зале Crocus City Hall останавливали в Брянской области.

Related video

Президент РФ Владимир Путин получил доклад от директора ФСБ Александра Бортникова о задержании 11 человек, в том числе всех четырех, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале Crocus City Hall. Об этом 23 марта сообщили в Кремле, пишет "РИА Новости".

Российские силовики, как заявили в Кремле, и в дальнейшем проводят антитеррористические мероприятия. Продолжается поиск сообщников участников расстрелов.

О задержании двух вероятных участников стрельбы первым официально сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram. Их машину со стрельбой останавливали в Брянской области. В салоне автомобиля найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

По информации Telegram-канала Shot, автомобиль "Рено", в котором находились участники нападения, расстреляли. Как указано в сообщении, 19-летний Мухаммадсобир Файзов пытался отстреливаться, но был ранен. Его задержали. Он находится в больнице.

Теракт в "Крокусе": что известно

В городе Красногорск Московской области Российской Федерации 22 марта раздались выстрелы в концертном зале Crocus City Hall накануне выступления группы "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего произошел масштабный пожар.

По информации Следственного комитета РФ, в результате происшествия погибли 93 человека. В то же время российские СМИ пишут что, многие из них задохнулись из-за дыма, прячась от стрельбы в уборных, комнатах для кормления и помещениях для хранения инвентаря.

Путин отреагировал на теракт в "Крокусе". Российский президент передал через вице-премьера РФ Татьяну Голикову "благодарность врачам" и пожелал "выздоровления" пострадавшим в результате стрельбы и пожара.

Напомним, 23 марта в США назвали ответственных за теракт в "Крокусе". Американские официальные лица заявили, что кроме публичного предупреждения о возможном теракте, они частным образом поделились с российскими спецслужбами своими разведданными, которые указывали на возможную подготовку нападения.