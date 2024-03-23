"Многие просто задохнулись": число погибших из-за теракта в "Крокусе" выросло, – росСМИ

По информации журналистов, много тел было найдено в туалетах, комнатах для кормления и помещениях для хранения инвентаря, так как люди прятались от стрельбы.

Related video

Количество погибших в результате террористического акта в концертном зале Crocus City Hall, который произошел 22 марта, возросло до 70 человек. Об этом пишет SHOT со ссылкой на свои источник.

В интернет-издании сообщили, что большое количество тел было обнаружено в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь. По словам журналистов, там люди пытались спрятаться от стрельбы.

"Многие просто задохнулись из-за дыма, на телах нет ранений", — сказал изданию источник.

В Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что, по предварительным данным, в результате теракта погибло более 60 человек. При этом в ведомстве подчеркнули, что количество жертв может увеличиться.

"С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические", — отметили в Следкоме РФ.

Теракт в "Крокусе": что известно

Напомним, 22 марта в городе Красногорск Московской области Российской Федерации раздались выстрелы в концертном зале Crocus City Hall перед выступлением группы "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего произошел масштабный пожар.

Пожар в "Крокусе"

Официальные лица США заявили, что ответственность за террористический акт в концертном зале Crocus City Hall несет Исламское государство (ИГИЛ). По их словам, в марте Вашингтон получил разведданные о том, что отделение "Исламского государства" ИГИЛ-К, базирующейся в Афганистане, занимается подготовкой теракта в Москве.

Ранее, 7 марта, посольство США в Москве предупредило об угрозе терактов, призвав американских граждан избегать больших скоплений людей. В ведомстве заявили, что экстремисты планируют атаковать места массовых скоплений людей в Москве.