Стрельба в "Крокусе": у Байдена рассказали, связан ли теракт с предупреждением посольства США

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, США ожидают новую информацию о происшествии в "Крокус сити холле", чтобы получить полную картину произошедшего.

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В США пока не могут оценить, связано ли предупреждение американского посольства в Москве в начале марта с терактом в "Крокус сити холл", который произошел 22 марта. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в комментарии телеканалу Fox News.

"Мы сейчас не знаем, насколько это предупреждение и эта атака связаны. Но у нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Подмосковье и ее окрестностях в начале этого месяца", — сообщил чиновник.

Кирби подчеркнул, что на данный момент Вашингтону необходимо получить больше информации о происшествии в российской столице, чтобы "сложить пазл воедино".

Стрельба в Москве: что известно

Напомним, 22 марта российские медиа сообщили, что в концертном зале Crocus City Hall (Крокус Сити Холл, или Крокус — сокр.) в Подмосковье произошла стрельба. Также сообщалось о взрыве, за которым последовало возгорание.

Пожар в Crocus City Hall

По информации росСМИ, по меньшей мере 40 человек погибли и 140 получили ранения в результате стрельбы в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Журналисты отмечают, что теракт произошел во время концерта музыкальной группы "Пикник" — в партер ворвались люди в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. СМИ также пишут, что во время стрельбы в Crocus City Hall могли находиться 6200 человек, поскольку все билеты на концерт были распроданы.

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что за террористическим актом стоит президент РФ Владимир Путин. По словам спикера ведомства Андрея Юсова, именно об этих событиях говорили западные спецслужбы, когда несколько недель назад предупреждали об угрозе.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что в отличие от Российской Федерации Украина никогда не использовала террористические методы войны.