Стрілянина в "Крокусі": у Байдена розповіли, чи пов'язаний теракт із попередженням посольства США

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, США очікують на нову інформацію про подію в "Крокус сіті холі", щоб отримати повну картину події.

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У США поки що не можуть оцінити, чи пов'язане попередження американського посольства в Москві на початку березня з терактом у "Крокус сіті хол", який стався 22 березня. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в коментарі телеканалу Fox News.

"Ми зараз не знаємо, наскільки це попередження і ця атака пов'язані. Але в нас були деякі побоювання щодо можливості терористичної атаки в Підмосков'ї та її околицях на початку цього місяця", — повідомив чиновник.

Кірбі підкреслив, що наразі Вашингтону необхідно отримати більше інформації про подію в російській столиці, щоб "скласти пазл воєдино".

Стрілянина в Москві: що відомо

Нагадаємо, 22 березня російські медіа повідомили, що в концертному залі Crocus City Hall (Крокус Сіті Хол, або Крокус — сокр.) у Підмосков'ї сталася стрілянина. Також повідомлялося про вибух, за яким послідувало загоряння.

Пожежа в Crocus City Hall

За інформацією росЗМІ, щонайменше 40 людей загинули і 140 дістали поранення внаслідок стрілянини в концертному залі Crocus City Hall у підмосковному Красногорську. Журналісти зазначають, що теракт стався під час концерту музичного гурту "Пікнік" — у партер увірвалися люди в камуфляжі, які відкрили стрілянину з автоматичної зброї. ЗМІ також пишуть, що під час стрілянини в Crocus City Hall могли перебувати 6200 осіб, оскільки всі квитки на концерт були розпродані.

У ГУР Міноборони України повідомили, що за терористичним актом стоїть президент РФ Володимир Путін. За словами спікера відомства Андрія Юсова, саме про ці події говорили західні спецслужби, коли кілька тижнів тому попереджали про загрозу.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що на відміну від Російської Федерації Україна ніколи не використовувала терористичні методи війни.