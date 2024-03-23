ІДІЛ опублікувала фото ймовірних винуватців теракту в "Крокусі", — ЗМІ

За інформацією журналістів, напад у Підмосков'ї здійснили четверо терористів ІДІЛ. Троє з них стріляли з вогнепальної зброї, а четвертий застосував вибухівку.

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Терористичне угруповання "Ісламська держава" опублікувало фотографію терористів, які нібито брали участь у масовому вбивстві в концертному залі "Крокус-Сіті". Про це пише видання The Jerusalem Post із посиланням на інформаційне агентство угруповання Amaq.

Повідомляється, що нападники були озброєні гранатами, вибуховими пристроями, вогнепальною зброєю і ножами.

За словами журналістів, напад здійснили четверо терористів ІДІЛ: троє з них стріляли з вогнепальної зброї, а четвертий застосував вибухівку.

"Атака сталася в контексті бурхливої війни між Ісламською державою і країнами, що борються з ісламом", — зазначили в Amaq.

Терористи ІДІЛ Фото: The Jerusalem Post

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину в Підмосков'ї, нібито рухалися в бік України. Політик підтвердив раніше озвучену ФСБ інформацію про те, що спецслужби затримали 11 осіб, яких підозрюють у причетності до теракту. Вони нібито хотіли перейти кордон з Україною, де українська сторона підготувала для них "вікно".

Пізніше ЗМІ повідомили, що росіяни катували підозрюваного в теракті. У РФ намагалися допитати чоловіка, якого підозрюють у розстрілі людей у "Крокусі". Спочатку його катували, а потім намагалися дізнатися, де він із товаришами викинули зброю.