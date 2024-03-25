"Вбити їх всіх": Медведєв заявив, що всі причетні до теракту в "Крокус Сіті" заслужили на смерть

За словами заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва, співучасників стрілянини у найбільшому в Росії торгово-виставковому центрі буде вбито, проте не уточнив ким та коли.

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Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв вважає, що всі виконавці та організатори стрілянини в "Крокус Сіті Холі" поблизу Москви заслуговують на смерть. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Крім того, Медведєв назвав "молодцями" російських силовиків, які затримали підозрюваних у стрілянині людей.

"Мене запитують усі. Що робити? Їх упіймали. Молодці усі, хто ловив", — пише він.

Також заступник голови Радбезу РФ заявив, що причетних до теракту у підмосковному "Крокус Сіті Холі" потрібно вбити і це буде зроблено, однак не уточнив коли та ким.

"Їх треба вбити? Потрібно. І це буде. Але набагато важливіше вбити всіх причетних. Усіх. Хтось платив, хтось був співучасником, хтось допомагав. Убити їх усіх", — підкреслив Медведєв.

Теракт у "Крокус Сіті": що відомо

Увечері 22 березня за 10 хвилин до виступу гурту "Пікнік" кілька чоловіків у камуфляжі та з автоматами увірвалися до концертної зали "Крокус Сіті Хол". Вони стріляли у глядачів без розбору, потім підпалили будівлю. За даними МНС, під час теракту постраждали 152 особи, загинули — 137.

Наступного дня ФСБ заявила про затримання 11 осіб, чотирьох із них слідство називає безпосередніми виконавцями.

Згодом Басманний районний суд Москви обрав запобіжний захід двом підозрюваним у нападі на торговий центр "Крокус Сіті Хол". Ще двох мають привезти до зали суду.

23 березня у ЗМІ повідомили, що у РФ відрізали вухо чоловіку, якого підозрюють у теракті в "Крокусі". Російські силовики намагалися змусити його зʼїсти своє ж вухо. Після чого допитали, проте він майже не розумів російську мову.

Нагадаємо, раніше медіа писали, що терористичний акт у торговому центрі "Крокус Сіті Холі" в Москві негативно позначився на іміджі російського президента Володимира Путіна, який ставить на перше місце національну безпеку.