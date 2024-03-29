Після відрізаного вуха і тортур: бойовики "зізналися", що після "Крокуса" їхали за нагородою до Києва

У СК РФ повідомили, що підозрювані нібито зізналися в тому, що всі їхні дії курирувала якась людина під псевдонімом через месенджер Telegram.

Related video

Слідчий комітет РФ відзвітував про те, що підозрювані у скоєнні теракту в "Крокус-Сіті" в Підмосков'ї нібито їхали по нагороду до Києва. Відповідний звіт було опубліковано ввечері 29 березня.

Повідомляється, що підозрювані нібито зізналися в тому, що всі їхні дії до скоєння теракту, а також після, контролювала якась людина під псевдонімом через месенджер Telegram. Він надсилав їм голосові повідомлення.

Пізніше, як повідомляється, терористи нібито, дотримуючись вказівки свого координатора, після стрільби в "Крокус-Сіті" поїхали в бік російсько-українського кордону для подальшого його перетину. Вони нібито хотіли приїхати до Києва, щоб отримати там обіцяну винагороду.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що росіяни катували підозрюваного в теракті в Підмосков'ї. Так, силовики його скрутили, поклали на землю обличчям донизу і відрізали вухо. Після цього чоловіка намагалися змусити з'їсти його та погрожували відрізати й друге вухо. Окрім цього, пораненого затриманого спробували допитати, однак той майже не розумів російської мови. Зокрема, силовики намагалися з'ясувати більше інформації про затриманого та запитували, де він та його товариші викинули зброю.

Пізніше стало відомо, що в РФ виставили на аукціон ніж, яким відрізали вухо підозрюваному. У затриманні брав участь спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат".