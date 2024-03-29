У Таджикистані затримано підозрюваних у зв'язках із терактом у "Крокусі" й ІДІЛ-К

Правоохоронні органи Таджикистану спільно з російськими слідчими допитали родичів затриманих у Москві.

Related video

Співробітники органів безпеки Таджикистану затримали дев'ять осіб у зв'язку з нападом на концертний зал під Москвою 22 березня. Про це повідомляє інформагентство "Азия-Плюс" із покликанням на джерела в службі безпеки країни.

Усіх затриманих підозрюють у зв'язках із обвинуваченими в теракті в "Крокус Сіті Холі", а також із "Ісламською державою", зокрема з афганським осередком угруповання ІДІЛу — "Вілаяті Хорасан".

Як повідомляє інформагентство, усіх дев'ятьох осіб затримали в місті Вахдат і доправили в Душанбе, де їх разом із таджицькими слідчими допитували російські силовики.

Фото: Google Maps

Правоохоронні органи Таджикистану спільно з російськими слідчими допитали родичів затриманих у Москві. За даними джерела інформагентства, деяких родичів підозрюваних відпустили на свободу, інших усе ще допитують.

Нагадаємо, що після нападу на концертний зал у Підмосков'ї 22 березня як підозрюваних було заарештовано 8 осіб. Їх відправлено під арешт до 22 травня. За даними слідства, п'ятеро з них — громадяни Таджикистану, ще двоє — уродженці республіки, які мають громадянство Росії, ще один — уродженець Киргизстану з громадянством РФ.

Про теракт у "Крокус Сіті Холі"

22 березня в підмосковному Красногорську в концертному залі "Крокус Сіті Хол" озброєні люди відкрили стрілянину по відвідувачах із автоматичної зброї. Потім торговий центр підпалили. За останніми даними, загинули 143 людини, постраждали 360.

Пізніше ФСБ заявила, що терористів затримали в Брянській області РФ недалеко від кордону з Україною, і що вони їхали саме в Україну, тому що "мають там зв'язки". Пізніше озвучили версію, що нібито саме з українських банківських рахунків терористам перераховували певні суми.

Світові політики, громадськість, як і українські спецслужби, заявили, що поширювана Росією версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї втекли в Україну, не витримує критики.

Важливо

Операція "Емпатія", щоб розчулити ЄС: Дикий про теракт в "Крокусі" та міжетнічні стосунки у РФ (відео)

Нагадаємо, Фокус писав, що звинувачення України з боку Кремля в причетності до теракту в московському "Крокус Сіті Холі" повірять ті ж росіяни, які до цього вірили в "бойових комарів" або "заражених птахів" із таємних лабораторій.