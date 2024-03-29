Теракт в "Крокусі": ЗМІ встановили, як і скільки грошей отримали ймовірні стрільці (фото)

Журналісти знайшли криптогаманець спільноти "Вілаята Хорасан" у телеграмі. Одразу після теракту з нього вивели $2525.

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В РФ стрільці, які влаштували стрілянину в ТЦ "Крокус Сіті Холл" в передмісті Москви, отримували гроші у криптовалюті. Про це пише російське видання "Важные истории".

Журналісти знайшли криптогаманець спільноти "Вілаята Хорасан" у телеграмі. Одразу після теракту з нього вивели $2525. Стільки ж, за словами затриманих, вони встигли отримати на картку.

"Ми виявили цілу мережу телеграм-чатів, які за рядом факторів вказують на приналежність до таджицького крила терористичного угрупування ІДІЛ "Вілаят Хорасан", — повідомляють "Важные истории".

Зазначається, що у чатах симпатизанти "Ісламської держави" спілкуються між собою неписьменною, таджицькою мовою з домішкою сленгу — вони використовують таджицьку з додаваннями російської, фарсі та арабської.

У цих спільнотах вони в онлайн-ефірах слухають проповіді від людей, які пов'язують себе з "Вілаят Хорасан".

Після затримання 23 березня фігурант справи про теракт у "Крокусі" Фарідуні розповів, що слухав проповіді в телеграмі, після чого з ним зв'язалася невідома людина і запропонувала вчинити масове вбивство, а також заплатила 250 тисяч рублів із обіцяних 500 тисяч.

На початку березня учасник подібного чату, де, ймовірно, йде вербування бойовиків, опублікував посилання на збір криптовалюти на допомогу "сім'ям полонених". Пізніше він видалив свій обліковий запис у телеграмі. Сам канал зі зборами ведеться російською та таджицькою мовами, там також публікується російськомовна ісламістська пропаганда.

Транзакції гаманця ІДІЛ-К та пост про збір у зв'язаному з угрупованням каналі

Вказаний USDT-гаманець був створений 14 березня. Перший транш у розмірі 550 доларів надійшов одразу після створення, наступні — у розмірі 325, 550 двічі та 1100 доларів відповідно (загалом 2525 доларів) — надходили та виводились у день теракту, 22 березня, з 7:20 до 18:55через криптобіржу, яка працює у РФ.

За офіційною версією Слідкому РФ, бойовики вийшли з "Крокуса" о 20:11 за московським часом. Їх затримали близько 00:00 за київським часом. Тобто кошти виводилися у цей проміжок часу. Того ж дня активність гаманця припинилася.

Адреса гаманця на сайті ByBit

СК прозвітував про затримання ще одного підозрюваного у справі про теракт у "Крокусі", який, за версією слідства, брав участь у "схемі фінансування терористів". Слідчі заявили, що в під час розслідування отримали дані, що кошти, зокрема, в криптовалюті, надходили з України.

"У допитах затриманих не згадувалося жодного зв'язку з Україною. Якщо зважати на те, що транзакції бойовиків "Вілаята Хорасан" здійснювалися через біржу ByBit, то навіть надходження коштів з України на рахунки обвинувачених не може бути доказом причетності України. При цьому російські силові структури, ймовірно, мають у своєму розпорядженні технічні та оперативні можливості для того, щоб співвіднести особистість людини і гаманець, з якого спочатку переводилися кошти", — пише видання.

Стрілянина в "Крокус Сіті Холл" в Москві

22 березня в передмісті Москви невідомі люди з автоматами зайшли в торговий центр "Крокус Сіті Холл" і почали розстрілювати людей, які там перебували. Далі у закладі сталася пожежа і обвалився дах.

Терористи були підготовленими і заходили з двох входів. Охоронці ж закладу зброї не мали. В них були лише електрошокери.

Пізніше стрільців знайшли і затримали. Ними виявилися уродженці таджикистану. Одному з підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокусі" відрізали вухо та змушували його зʼїсти.

Президент України Володимир Зеленський заперечив причетність України до теракту, як про це сказав у своєму виступі президент РФ Володимир Путін.