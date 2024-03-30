Теракт в "Крокусе": Кремлю удалось оказать давление на Дурова касательно цензуры в Telegram, – ISW

Аналитики отметили, что способность Москвы влиять на Павла Дурова "примечательна", учитывая, что Telegram больше не базируется на территории России.

Related video

Кремль, похоже, смог оказать давление на основателя Telegram Павла Дурова с целью дальнейшей цензуры контента после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 29 марта.

Авторы материала указали на то, что 28 марта Дуров заявил о введении в Telegram мер по ограничению возможности отправки "экстремистских сообщений" с призывами к террористическим атакам.

Важно

Telegram введет особую функцию для жителей Украины, РФ и Беларуси после теракта в "Крокусе"

Дуров заявил, что пользователи мессенджера в РФ, Украине и Беларуси смогут ограничить тех, кто может отправлять им личные сообщения, начиная со следующей недели. Предприниматель подчеркнул, что Telegram — не место для призывов к насилию.

По мнению американских аналитиков, это событие демонстрирует способность Москвы оказывать давление на важных игроков российского информационного пространства, чтобы те действовали в его интересах.

"Способность Кремля оказывать давление на Дурова примечательна, учитывая, что Telegram больше не базируется в России, а Дуров, как сообщается, покинул Россию в 2014 году после отказа сотрудничать с российскими цензурными мерами", — отметили в ISW.

Напомним, 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ ждали от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова больше внимания к недавнему теракту в "Крокус Сити Холл"

В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по вопросам молодежной политики Артем Метелев 28 марта заявил, что Telegram сотрудничает с российскими правоохранительными органами.