"Дуров быстро реагирует": Telegram сотрудничает с правоохранителями РФ, — депутат Госдумы

По словам председатель комитета по вопросам молодежной политики Артема Метелева, в России мессенджер функционирует "в рамках законодательства", а его администрация "идет на встречу" и блокирует "запрещенный контент".

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Мессенджер Telegram, основателем которого является Павел Дуров, сотрудничает с российскими правоохранительными органами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по вопросам молодежной политики Артем Метелев, сообщает корреспондент RTVI.

Так Метелев прокомментировал журналистам вопрос о возможной блокировке Telegram в России. По словам депутата, мессенджер функционирует "в рамках законодательства".

"И администрация Telegram, и сам Павел Дуров всегда очень быстро реагируют — мы это видим просто — на события, сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе блокируют запрещенный контент", — заявил он.

Метелев добавил, что в российский Центр защиты прав молодежи "регулярно поступают обращения с просьбой заблокировать тот или иной канал". И модераторы мессенджера якобы "идут на встречу" и "банят такой контент".

"Ну, не в Telegram террористы бы вербовали наемников, вербовали они бы в WhatsApp или где-то еще. Здесь надо работать над профилактикой, над алгоритмами, я уверен, что спецслужбы этим занимаются", — добавил депутат.

Кроме того, он выразил уверенность, что администраторы мессенджера "понимают свою ответственность перед обществом, за жизнь и здоровье людей".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ ждали от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова больше внимания к недавнему теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.