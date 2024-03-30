Захоплення заручників у кафе у Нідерландах: нападника затримали (фото)

Нападник мав при собі декілька ножів та чорний рюкзак, вміст якого наразі невідомий. Підозрюваний раніше був судимий за погрозу.

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Правоохоронці звільнили останнього заручника з кафе Petticoat у нідерландському місті Еде та затримали нападника. Мотиви нападника наразі невідомі, проте він був відомий правоохоронним органам, адже раніше був судимий за погрозу. Про це повідомила Нідерландська телерадіомовна корпорація (NOS).

"Ситуація із захопленням заручників у кафе в Еде закінчилася: звільнено четвертого заручника, особу заарештовано", — йдеться у повідомленні.

Нідерландські ЗМІ уточнюють, що нападника затримали після того, як він самостійно вийшов з кафе.

"Хоча ситуація із захопленням заручників закінчилася, поліція все ще проводить розслідування в кафе та навколо нього. Тому поки що територія навколо кафе буде перекрита. Скільки триватиме розслідування, невідомо", — зазначили в NOS.

Загалом, за інформацію, яку надає поліція Нідерландів, у заручниках перебувало четверо осіб. Перше повідомлення про можливу ситуацію із захопленням заручників у кафе Petticoat поліція отримала близько 5:15 ранку за місцевим часом.

Звільнення заручників кафе у Нідерландах Фото: NOS

"Підозрюваний мав при собі кілька ножів і також показував їх потерпілим. Також при собі мав чорний рюкзак", — зазначили нідерландські ЗМІ.

За словами головного офіцера прокуратури Східних Нідерландів Мартіна Кунста, що у цьому рюкзаку невідомо, адже поліція досліджує й обшукує кафе. Мотиви нападника також незрозумілі.

"Найближчим часом ми проведемо широке дослідження цього, а також психічного стану підозрюваного", — сказав Кунст.

Нагадаємо, вранці 30 березня в місті Еде в Нідерландах невідомий чоловік у масці захопив людей у заручники в кафе Petticoat. Він начебто погрожував бомбою в сумці.

Увечері 22 березня група осіб увірвалася в будівлю "Крокус Сіті" в Підмосков'ї та почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення та зникли. На місці теракту знайшли вже понад сотню вбитих і понад 200 поранених.

26 березня турецьке видання Yetkin report повідомило, що двоє обвинувачених у теракті в "Крокус-Сіті" Фарідун Шамсиддін і Саїдакрамі Рачабалізода зі січня по березень проживали в готелях у центральних районах Фатіх і Шішлі в Стамбулі. Коли Фарідуні схопили, він сказав на допиті, що поїхав до Туреччини, тому що "в нього закінчилася віза". Обоє підозрюваних вилетіли в Москву одним рейсом 2 березня.

29 березня Слідчий комітет РФ відзвітував про те, що підозрювані в скоєнні теракту в "Крокус-Сіті" в Підмосков'ї нібито їхали по нагороду до Києва.