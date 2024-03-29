В Нацполиции рассказали, сколько людей разыскали с начала полномасштабного вторжения РФ

За период полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Национальная полиция разыскала более 14 тысяч пропавших без вести лиц, из них 7 000 — это военнослужащие.

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С начала полномасштабного вторжения оккупационных войск Российской Федерации в Украину Национальная полиция смогла отыскать 14 409 без вести пропавших лиц: 4 529 из них — нашли погибшими. Кроме того, начиная с 24 февраля 2022 года с оккупированных территорий в Украину было возвращено более 2000 тел. Об этом в комментарии телеканалу "Суспільне" рассказал заместитель председателя Национальной полиции — начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Он уточнил, что Нацполиция разыскала около 7 000 военнослужащих, правда, 3 876 из них были найдены мертвыми.

Небытов отметил, что сейчас в Украине считаются пропавшими без вести 50 150 человек, однако пояснил, что 12 292 человек из этого числа — это те люди, которые исчезли до начала полномасштабного вторжения за все годы независимости.

Количество неопознанных погибших тел до начала полномасштабного вторжения РФ составляло 6 702, сегодня — это 10 462 тела.

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Заместитель председателя Национальной полиции также привел цифры возвращенных тел граждан Украины с оккупированных Россией территорий.

"В 2022 году было возвращено с оккупированных территорий 848 тел, в 2023 — 1265, в 2024 — уже 235 тела", — сказал Небытов.

По его словам, с началом российского вторжения количество без вести пропавших выросло в четыре раза, поэтому полицейские усилили усилия по их розыску.

Инфографика по пропавшим без вести и розыску лиц Фото: Нацполиция

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках Форума "Украина. Год 2024" заявил, что за время полномасштабной войны погибли 31 тысяча украинских военных.

29 марта заместитель начальника ОТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар сообщил, что в Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске из-за игнорирования повесток. Однако, по словам международной службы газеты Le Monde журналиста Эммануэля Гриншпана, его источник в разведке сообщил о примерно 60 000 погибших украинских военных, 30 тысяч из которых — пропавшие без вести.

27 марта правоохранители разоблачили и задержали двух жителей Киева, которые организовали канал поставки наркотического средства (кокаина) из Европейского Союза в Украину, а затем реализовывали "товар" оптовыми партиями во время личных встреч с заказчиками, которые в дальнейшем обеспечивали сбыт по территории страны в розницу.