Пропавшие без вести военные в Украине: что означает этот статус и до какого момента его дают

Военнослужащие, судьба которых неизвестна, получают статус пропавших без вести. Изменить его можно только двумя путями.

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Часть украинских военнослужащих имеет статус пропавших без вести. Как передали 19 марта в "Информатор", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что это означает.

"Лицо приобретает статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, с момента подачи заявителем заявления о факте исчезновения лица. В этот Реестр попадают все данные о военнослужащих, которые разыскиваются", — объяснил омбудсмен.

Пропавшими без вести, в частности, могут считаться защитники, чьи тела не удалось эвакуировать или если на это понадобилось определенное время и нужна экспертиза ДНК. Однако не исключено, что признанный пропавшим без вести боец находится в плену.

"Можем ли мы предполагать, что человек находится в плену? Да, можем предполагать. Можем ли мы предполагать, что человек погиб, но у нас нет тела для совпадения теста ДНК? Можем. Есть очень большие участки фронта, на которые не могут зайти представители специальной команды, которые забирают тела. Ни с нашей стороны, ни с российской стороны. Таких участков очень много", — отметил Лубинец.

В таких случаях забрать тела невозможно до момента, пока не подвинется линия фронта. После освобождения территории ее сначала разминируют, а только после того сможет зайти специальная группа. Далее проводится процедура сопоставления ДНК.

Есть много случаев, когда пропавшие без вести на самом деле находились во вражеском плену. Также есть люди, которые получили такой статус еще в 2014 году.

Итак, военнослужащий считается пропавшим без вести до того момента, как выяснится, жив ли он. То есть боец теряет этот статус в двух случаях — если его смерть подтверждают результаты ДНК или он возвращается домой.

Напомним, командир секретного подразделения ГУР Group-13 "Тринадцатый" рассказал, как украинские операторы морских дронов уничтожают вражеские корабли в Черном море.

В росСМИ сообщили, что ранее судимые оккупанты расстреляли трех мирных жителей в Херсонской области.