Зниклі безвісти військові в Україні: що означає цей статус та до якого моменту його дають

Військовослужбовці, доля яких невідома, отримують статус зниклих безвісти. Змінити його можна лише двома шляхами.

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Частина українських військовослужбовців має статус зниклих безвісти. Як передали 19 березня в "Інформатор", уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що це означає.

"Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи. До цього Реєстру потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються", — пояснив омбудсмен.

Зниклими безвісти, зокрема, можуть вважатися захисники, чиї тіла не вдалося евакуювати або якщо на це знадобився певний час і потрібна експертиза ДНК. Однак не виключено, що визнаний зниклим безвісти боєць перебуває у полоні.

"Чи можемо ми припускати, що людина перебуває в полоні? Так, можемо припускати. Чи можемо ми припускати, що людина загинула, але у нас немає тіла для збігу тесту ДНК? Можемо. Є дуже великі ділянки фронту, на які не можуть зайти представники спеціальної команди, які забирають тіла. Ні з нашого боку, ні з російського боку. Таких ділянок дуже багато", — зазначив Лубінець.

В таких випадках забрати тіла неможливо до моменту, поки не посунеться лінія фронту. Після звільнення території її спочатку розмінують, а лише після того зможе зайти спеціальна група. Далі проводиться процедура зіставлення ДНК.

Є багато випадків, коли зниклі безвісти насправді перебували у ворожому полоні. Також є люди, які отримали такий статус ще у 2014 році.

Отже, військовослужбовець вважається зниклим безвісти до того моменту, як з’ясується, чи він живий. Тобто боєць втрачає цей статус у двох випадках — якщо його смерть підтверджують результати ДНК або він повертається додому.

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У росЗМІ повідомили, що раніше судимі окупанти розстріляли трьох мирних мешканців у Херсонській області.