Семь кругов ада неопределенности: как родным найти пропавшего без вести военнослужащего

Родные украинских защитников, пропавших без вести во время военных действий, активно включаются в их розыск. И именно благодаря их усилиям и упорству очень часто поиски увенчаются результатами. Как это происходит и где ищут пропавших защитников их семьи, узнавал Фокус.

Related video

"Разыскиваю отца… сына… брата… 4-я танковая, 128-я штурмовая, 93-я… исчез… в марте… мае… январе… в Мариуполе… на Харьковщине… под Херсоном… в районе Бахмута…" — сотнями таких горьких сообщений от родных украинских защитников пестрят сегодня ленты соцсетей. Родственники используют любые способы, чтобы узнать судьбу своих близких.

Ищут тех, кто служил с их мужьями в одном подразделении, парамедиков, которые, возможно, вывозили их ранеными с передовой, сотрудников больниц, которые могли оперировать или лечить, просматривают фотографии погибших украинских защитников в российских Телеграмм-каналах и видео с пленными.

[ + – ] Focus.ua собрал истории украинских семей, которые смогли найти своих родных Фото: Getty Images

"Нашли в очень тяжелом состоянии"

Родные 33-летнего защитника Ивана Солоненко потеряли с ним связь 21 января этого года. Мужчина находился в районе города Бахмут Донецкой области, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. По словам родных, в воинской части, где служил мужчина, они узнали, что Иван получил ранения в бою. Куда именно доставили раненого, семье Солоненко не рассказали.

"Мы его сами разыскивали. По всем возможным номерам звонили, которые нам давали в Фейсбук-группах. По госпиталям его искали. К сожалению, нам никакой информации не предоставляли. Нашли в госпитале. Он ранен и находится в очень тяжелом состоянии, и сейчас вся надежда только на Бога", — рассказала Фокусу родственница раненого защитника Ивана Солоненко Вера Любчинская.

"Нашла его в рефрижераторе"

Светлана А. из Закарпатской области потеряла связь с братом Василием, служившим в ВСУ 16 октября 2022 года. Когда прошло несколько дней и он так и не позвонил, родные военнослужащего начали беспокоиться, поэтому срочно обратились в воинскую часть в Мукачево и в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где призывался Василий.

Женщина рассказала нам, что они искали брата в течение двух недель. В поисках помогали работники Центра комплектования, а вот в воинской части, по словам Светланы, получить какую-либо информацию семье Василия А. не удалось.

"Сказали, что пропал без вести и все. Обращалась я и в часть в Мукачево, ездили в Ужгород в СБУ, и в полицию, и в прокуратуру, и в военкомат у нас в Тячеве, нанимала частного юриста, платила деньги. Я звонила по телефону, куда только можно.То трубку не брали, то отбивались, а ответ был один: "Ждите, эта информация засекречена", — рассказала Светлана.

В конце концов, поиски дали свой результат. Нашелся сослуживец, который рассказал, что с произошло с бойцом.

"Через некоторое время нас нашел побратим брата, который был с ним на задании, и сообщил, что наш родственник погиб. Его тело осталось там. Побратимы потребовали у командования, чтобы тело забрали с поля боя и доставили в Днепр в морг. Потом я взяла билет на поезд и поехала в Кривой Рог. Там есть морг, куда их свозят… Там я его нашла… в рефрижераторе", — вспоминает женщина.

"Сегодня ему бы исполнилось 34"

Своей историей поделилась с Фокусом сестра бойца Виктория Игнатенко, брат которой Вадим находился под Макеевкой в Донецкой области и перестал выходить на связь. Родные забили тревогу.

"Весь наш ужас начался 8 января 2023 года, когда он не вышел на связь (ранее, когда был на задании, он предупреждал, что 3 дня связи не будет). Затем один из наших друзей прислал сообщение — он обратился в воинскую часть", — рассказывает Виктория.

В сообщении говорилось, что 4 января 2022 года в районе города Макеевка Луганской области произошло стрелковое сражение с российскими оккупантами, в результате которого старший солдат Вадим Игнатенко погиб.

[ + – ] Боец Вадим Игнатенко находился под Макеевкой в Донецкой области и перестал выходить на связь

"Мы не могли в это поверить. В тот же день я с Сашей (жена брата) сразу поехали в военкомат. Там нам сказали, что никакой информации по бойцу Игнатенко им не поступало. Мы показали, что нам прислал наш знакомый. Работник военкомата сразу начал звонить по телефону в часть, где был Вадим. Сначала никто не брал трубку, только на второй день ему сказали в части, что Вадим считается пропавшим без вести и ведется расследование", — рассказывает женщина.

По ее словам, все родные принялись активно искать Вадима – обзванивали больницы, госпитали, разные организации по поиску пленных.

"Везде в службах нам сказали: "Ждите", но что ждать, когда ты не знаешь, что с твоим братом, сыном, мужем, и где он. Поиск продолжили дальше. Помогали нам волонтеры, знакомые военные. У Александры в родне есть генерал в отставке, мы и его попросили о помощи. Он сразу подключил ребят, чтобы те, когда будут искать своих "двухсотых", чтобы заодно и его искали. Мы хотели убедиться, что он жив", — рассказывает Виктория.

Важно

Чтение русской классики, гимн России и пытки. Как содержат украинцев в тюрьмах РФ

Далее семья Игнатенко получила звонок из Терцентра комплектования, где им сообщили, что часть так и не предоставила никакой информации о Вадиме Игнатенко, а в просьбе предоставить ему статус без вести пропавшего отказали. Так что семье пришлось искать юриста, который смог добиться предоставления этого статуса, чтобы продолжить поиски. После получения соответствующей справки родные пропавшего без вести Вадима обратились в полицию. Их допросили и взяли материал для проведения ДНК-экспертизы.

"16 января около 17 часов раздался тот роковой звонок. Побратим, который был на тот момент с братом, искал нас все это время — он получил ранение после обстрела, нашел номер мамы. Он сообщил, что Вадим погиб. Это произошло, когда они доставляли боеприпасы на позицию. Начался минометный обстрел. Вадим прикрыл собой своего побратима. Мина упала близко — осколком снесло каску, и он прошел сбоку через голову. Умер сразу", — говорит Виктория.

Женщина добавила, что ребята выбирались тогда, кто как мог, так что тело Вадима осталось на позиции. Впрочем, они сообщили об этом командованию, а затем добились того, чтобы тело побратима забрали с поля боя. 17 января его доставили в морг в Днепре.

"Тело в местный морг привезли под утро 19 января, мы поехали на опознание. И это был он — наш, родной. Похоронили мы его 21 января. И только с телом нам прислали похоронку. Сегодня, 29 января, Вадиму исполнилось бы 34 года. Вот такая наша, к сожалению, печальная история", — сказала Виктория.

"Поиск остановлен. Нашли"

Родные 44-летнего Александра Ветряка, бойца Движения сопротивления "Юг", находившегося в районе Бахмута Донецкой области, потеряли с ним связь в конце января. Благодаря распространению информации о розыске в Сети, родственники Александра получили от неравнодушных украинцев контакты госпиталей, куда доставляют раненых из-под Бахмута, и учреждений для обращений, и мужчину вскоре нашли.

[ + – ] Родственники Александра получили от неравнодушных украинцев контакты госпиталей, куда доставляют раненых из-под Бахмута

"Когда искали, распространяли информацию во всех группах в Сети. Люди нам бросали в комментарии все возможные телефоны, куда обращаться. Мы нашли его в Днепре, в клинической больнице имени Мечникова. Он был в очень тяжелом состоянии. К сожалению, от полученных ран он умер", — рассказала Фокусу подруга погибшего Александра Екатерина.

Почему Минобороны против розыска военнослужащих через соцсети

В Минобороны поиск военнослужащих через соцсети называют опасным, поскольку подобные публикации с фото и указанием личных данных, в частности, звания, могут повредить украинскому защитнику и переговорам по обмену. После обнародования данных и фото такого человека враг получает ориентир на поиски. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Дело в том, что указанное лицо может находиться в плену, но враг при этом считает его гражданским. Или человек может просто скрываться на временно оккупированных территориях и искать возможности вернуться. Обнародуя данные и фото такого человека, вы даете врагу ориентир для поиска".

Помните, что распространение в социальных сетях информации о позывных украинских бойцов, воинских частях и местах их дислокации, об обстоятельствах попадания военнослужащих в плен и т.д. несет угрозу не только самим пленным, но и их боевым побратимам", — отметила Анна Маляр.

Замминистра добавила, что размещение в публичном пространстве любой информации о конкретном человеке, возможно, находящемся в плену у россиян, значительно усложняет процесс возвращения его домой, и нередко ставит под угрозу жизнь пленника.

[ + – ] Распространение в социальных сетях информации о позывных украинских бойцах, воинских частях и местах их дислокации, обстоятельствах попадания в плен и т.д. несет угрозу пленным Фото: Getty Images

Алгоритм поиска пропавшего без вести военнослужащего

Заявление об исчезновении военнослужащего могут подавать как родные пропавшего военнослужащего, так и представители военного формирования, органов государственной власти, общественных организаций и другие лица, которым стало известно об исчезновении защитника. В заявлении необходимо указать всю имеющуюся информацию, которая может способствовать розыску.

Родным военнослужащего, с которым они потеряли связь, нужно четко указать его фамилию, имя и отчество, дату рождения, контактные данные, должность и звание, номер военного билета или жетона, номер части и батальона, где он несет службу. Важно знать особые приметы (шрамы, татуировки, родинки и т.п.), последнее известное местонахождение и по возможности контакты других военнослужащих из его подразделения.

На основании обращения Терцентр комплектования и социальной поддержки направляет письменный запрос по адресу командования воинской части, где проходил службу военнослужащий на момент исчезновения. Там должны определить его статус по результатам проведенного служебного расследования в воинской части. Если ответа в Терцентре заявитель об исчезновении военнослужащего не получил, он может написать заявление в полицию.

Обращение к стражам порядка можно подать по телефону 102, обратившись на горячую линию по номеру 089 420 18 67 (круглосуточно), отправить информацию по почте или непосредственно обратившись в территориальное подразделение Нацполиции Украины.

Все полученные данные вносятся в Реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в течение 24 часов с момента подачи заявления.

Вместе с подачей заявления об исчезновении родные военнослужащего могут согласиться на взятие у них биологических образцов для проведения ДНК-экспертизы в рамках открытого уголовного производства.

Если же во время розыска был достоверно установлен факт смерти пропавшего, Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, направляет родственникам информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о смерти. В частности, установить факт смерти военнослужащего могут благодаря ДНК-экспертизе.

Также родные защитника могут обратиться в ГП "Украинский национальный центр развития мира" Национального информационного бюро. Сюда необходимо предоставить данные о пропавшем человеке, которые затем вносятся в Реестр Национального Информационного Бюро (НИБ).

Обратиться можно на сайт: nib.gov.ua, позвонить по телефону на горячую линию 1648; +38 044 287 8165 (круглосуточно), воспользоваться Телеграм-чатом t.me/nib_uncp_bot, написать письмо по электронному адресу: [email protected] .

[ + – ] Заявление об исчезновении военнослужащего могут подавать как родные пропавшего военнослужащего, так и представители военного формирования

Контакты основных учреждений для обращений родных пропавших без вести

Национальная полиция: 0 800 21 21 51

Национальное информационное бюро: 16 48

Важно