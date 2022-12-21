Не пошли в коллаборанты. Как РФ задерживает украинцев в оккупации и собирается судить

Россия похищает в оккупации граждан Украины, называя их международными террористами, и собирается судить в Ростове-на-Дону и Москве. Фокус пообщался с родными тех, кого похитила Россия.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Россия похитила и вывезла на свою территорию сотни граждан Украины. Среди них половина – жители южных областей; Херсонской, Запорожской, Николаевской. В их числе активисты, журналисты, бывшие военнослужащие, представители местных органов власти. Единицы удалось найти и освободить вскоре после задержания, большинство все еще остаются в заложниках. Некоторых уже вывезли на территорию оккупированного Крыма, других перевезли в РФ. Их скрывают в следственных изоляторах и колониях. Многие семьи могут только догадываться, где находятся их родные.

"Слишком неудобный" активист

Сергей Цигипа – известный активист и волонтер, писатель и журналист из Новой Каховки Херсонской области, ветеран АТО. Когда российская армия оккупировала Херсонщину, он со своей семьей остался в городе. О скоплении военной техники, в частности, в жилых районах, введении комендантского часа, образовании так называемой военной комендатуры он рассказывал журналистам. Сам же занялся волонтерством.

"У Сергея много друзей и в Украине, и за ее пределами, все хотели как-то помочь. Сергей получал лекарства и продукты питания, раздавал тем, кому были они необходимы", – вспоминает жена Сергея Елена Цигипа.

Утром 12 марта Цигипа вышел из дома во своей собакой, отправился в соседний район Таврический – понес помощь, но пропал. На следующий день Елена пошла по его маршруту, но все, что смогла узнать – Сергей до Таврического так и не дошел.

[ + – ] О том, что херсонский активист Сергей Цигипа пропал, сообщила в соцсетях его дочь Дарья

На тот момент и Елена, и Сергей уже знали, что в оккупированной Новой Каховке оккупанты и колаборанты составляли список активных граждан и бывших военнослужащих, стали приходить к ним домой, устраивать обыски, изымать мобильные телефоны и другую технику, а людей задерживать.

"Поэтому мы старались скрыться, – продолжает Елена. – Но Сергею необходимо было выходить в интернет и разговаривать по телефону, поэтому он всегда искал места, где была связь, а она на тот момент уже была не везде. Поэтому муж перемещался из населенного пункта в другой, иногда ему приходилось переходить российские блокпосты. И на одном из них 12 марта он и был задержан. Мы нашли свидетелей, которые видели момент задержания и то, что у него проверяли телефон".

Елена лично ходила в так называемый местный исполнительный комитет, где встретилась с так называемым исполняющим обязанности мэра Новой Каховки Владимиром Леонтьевым. Там ей сказали: Сергей у них, его не пытают, над ним не издеваются, но он "слишком неудобный", поэтому и в дальнейшем будет содержаться под стражей, в контактах с ним жене отказали. Собаку, которая была с Сергеем Цигипой, впоследствии нашли во дворе "исполкома". Как она там оказалась, никто не смог объяснить.

Спустя время на одном из российских телеканалов появилось интервью с Сергеем Цигипой. Его представили как "старшего офицера Сил специальных операций ВСУ" и добавили, что он "находится в России".

По словам жены, на видео было видно, что над Сергеем издевались – она предполагает, на тот момент у него была сломана рука и, возможно, ребра.

"Ваш мужчина находится в тюрьме, чувствует себя прекрасно"

19 марта стало известно о задержании трех граждан Украины на Кинбурнской косе в Николаевской области – стратегическом для россиян участке, который они использовали для обстрелов Очакова. Среди задержанных — сотрудник национального природного парка "Белобережье Святослава" Сергей Лейбак.

"Сергей – участник АТО. В декабре 2021 года у него закончился контракт с Вооруженными силами Украины, поэтому устроился на работу в национальный природный парк. Когда мужа задержали, я не сразу узнала об этом – из-за обстрелов находилась с детьми все время в подвале", – говорит Кристина, жена 35-летнего жителя села Покровские Хутора Сергея Лейбака. Уже после задержания мужа ей удалось выехать из оккупации в Николаев.

Кристина рассказывает, что подавала запрос в Международный комитет Красного креста. "Мне ответили: "Ваш мужчина находится в тюрьме, чувствует себя прекрасно". Я спросила, где его содержат, но мне сказали, что не могут этого сказать", – уточняет она.

Кристина Лейбак активно ищет мужа – каждый день просматривает социальные сети. Во время одного из таких "мониторингов" заметила фотографию мужа. На ней он держал табличку с фамилией в руках. В посте его называли военнопленным.

[ + – ] Пункт несокрушимсти в освобожденном Херсоне Фото: Getty Images

На видео родные увидели и 48-летнетнего Юрия Евченко – бывшего работника Службы безопасности Украины и пограничной службы. Его задержали в марте 2022-го в Херсоне. По словам племянницы Анны, к нему домой пришли русские солдаты в гражданском, искали оружие. Долгое время родные также не знали, где удерживали Евченко. В конце августа они получили письмо, которое передали представители Международного комитета Красного Креста: "Он написал, что все хорошо и "находится на территории РФ". Мы подумали, что он мог находиться на оккупированных территориях, которые россияне уже называли своими".

Из упомянутого видео родные Евченко также узнали, что его связывают "одним делом" с делом бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко – мол, они вдвоем были представителями сил Херсонской территориальной обороны.

За отказ сотрудничать с колаборантами

Владимир Миколаенко в 2014-2020 годах был городским главой Херсона, но досрочно сложил полномочия. После этого политикой практически не занимался. Во время оккупации Херсона Миколаенко задержали россияне. Случилось это, по словам жены Марины, после того как ее муж несколько раз отказался сотрудничать с захватчиками – ему предлагали "должность" в оккупационных властях. Подобные предложения ему делал местный коллаборант Кирилл Стремоусов. Один из разговоров слышала жена. "Стремоусов спросил: "Почему не хочешь со мной общаться?", муж ответил, что говорить с ним ему не о чем – то, что происходит, недопустимо. После Стремоусов произнес: "Тогда – подвал", – вспоминает Марина. Стремоусов и Миколаенко поговорили 10 или 12 апреля, а 18 апреля Владимир вышел из дома и к вечеру не вернулся.

В тот же день позвонил жене, говорил по-русски. "Мол, не переживай, я тут с ребятами", – вспоминает Марина. Она думает, что муж намекал, что его задержали.

[ + – ] Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко отказался сотрудничать с захватчиками

Родные искали экс-мэра Херсона, но никакую информацию о нем им не сообщали. А потом Миколаенко появился на видео, опубликованном россиянами. Он и так называемый журналист Иван Литомин стояли на фоне здания областной администрации. Бывший мэр отвечал на вопрос о полковнике армии УНР Романе Шухевиче.

"Если это звание (Героя Украины) ему дала страна, значит – для этой страны он герой, – отвечал Миколаенко. Литомин пытался уточнить, что Шухевич "воевал за нацистскую Германию". "Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину", – сказал бывший мэр.

[ + – ] Надпись на уничтоженном российском танке Фото: Getty Images

А вот действующего мэра Голой Пристани Александра Бабича для сюжетов российского телевидения за девять месяцев, которые прошли с момента задержания, не снимали.

"Его задержали 28 марта в 8 утра, военные РФ приехали домой. Зашли не через нашу калитку, а через соседскую. Мы как раз разговаривали по телефону, я слышала, что кто-то пришел. И связь пропала", – рассказывает жена Бабича Ольга. Незадолго до задержания мужа она вместе с детьми выехала их оккупации. "Затем коллега мужа написала мне, что его привезли на белом автобусе Mersedes с завязанными руками в городской совет, а оттуда забрали в Скадовск. До августа я не знала, жив ли Александр или нет", – продолжает Ольга.

Она уверена, Александра Бабича задержали из-за того, что он не захотел сотрудничать с оккупантами.

"Мой муж – городской голова Голой Пристани, – продолжает Ольга. – Многие городские и сельские головы пошли на сотрудничество. А он – нет. Мы организовывали митинги в городе, когда верили, что нас кто-то будет защищать. А Херсонскую область просто сдали. Когда пришла война, у нас не было ни одного полицейского, ни одного защитника. Все представители этих органов уехали, остались безоружные беззащитные люди. У Александра была четкая проукраинская позиция. Даже те жители, кто не любил его, сейчас ждут возвращения Бабича. Зная, что за ним не сегодня завтра могут прийти, никуда из города не уехал, хотел быть рядом с людьми, которые его избрали".

[ + – ] "У Александра Бабича была четкая проукраинская позиция", – подчеркивает супруга задержанного россиянами мэра Голой Пристани

Дорога в Крым, далее – в Таганрог

Большинство задержанных на юге Украины россияне содержали на оккупированных территориях. Кого-то – в неустановленных местах, например, в подвалах административных зданий или даже гаражах, но большинство – в следственных изоляторах МВД или СБУ.

"Задержанных зачастую удерживают в тесных камерах, которые не рассчитаны на большое количество людей. Зафиксирован случай, когда женщину удерживали в одной камере с пленными мужчинами. Периодически их выводят на "допросы", где пытают с помощью электрического тока, воды, бьют. Некоторых сутками не кормят. Люди страдают от отсутствия питьевой, а иногда и технической, элементарных средств гигиены. Российские военные применяют также методы психологического воздействия: в камерах круглосуточно горит свет, иногда – весь день громко играет российская музыка, некоторых заставляют учить и петь российский гимн, кричать: "Слава России! Слава Путину! Слава Шойгу!". С пленными записывают видео для пропагандистских телеканалов РФ. За неповиновение – бьют", – говорит Анастасия Пантелеева, документатор Медийной инициативы за права человека.

Часть задержанных россияне вскоре перевозили на территорию оккупированного Крыма. Например, Александра Бабича сначала поместили в СИЗО №1 Симферополя, а потом перевели в СИЗО №2.

"На самом деле в Симферополе не было второго СИЗО. Рядом с действующим изолятором размещались помещения для людей, которые получили минимальные сроки заключения. Фактически это одно учреждение. Но сейчас часть этих помещений освободили для содержания задержанных во время проведения, как они называют, "специальной военной операции". У людей, которые там находятся, нет связи с внешним миром, к ним не допускают адвокатов, их удержание Россия не подтверждает. Их прячут", – говорит Пантелеева.

Именно в СИЗО №2 прячут не только мэра Голой Пристани Александра Бабича, но и активиста Сергея Цигипу.

Кроме того, в Симферополь россияне привезли десятки гражданских накануне отступления армии РФ с правобережья Херсонщины. В частности, из здания изолятора временного содержания №1 Главного управления Нацполиции в Херсонской области (ул. Теплоэнергетиков, 3) в неизвестном направлении вывезли Романа Ищенко, военного пенсионера из Херсона. Об этом говорят его родные. "Романа похитили из собственного дома еще в апреле – приехали люди в военной форме и балаклавах, один – в гражданском, забрали Романа, устроили обыск. Его сначала удерживали в подвале здания одного из судов в Херсоне, затем в изоляторе временного содержания. В конце октября мужа, как и десятки других людей, вывезли из изолятора в неизвестном направлении. По неподтвержденной информации, Романа перевезли в оккупированный Крым", – говорит жена Ищенко Нила.

Всего, по оценкам правозащитников, в Крыму могут содержаться от 50 до 100 граждан Украины, которые были захвачены российской армией и спецслужбами на оккупированных территориях Украины.

[ + – ] Ноябрь 2022 года. Митинг в освобожденном Херсоне Фото: Getty Images

Но Крым – не окончательная точка назначения. Например, экс-мэра Херсона Владимира Миколаенко и ветерана АТО Сергея Лейбака уже перевезли на территорию РФ – в Таганрог Ростовской области.

Кроме того, известно, что нескольких гражданских, которых задержали в Мелитополе, перевезли в московское СИЗО "Лефортово". Среди них тренера кунг-фу Андрея Голубева. По словам жены, до 2021 года он служил в пограничных войсках, после начала оккупации участвовал в проукраинских митингах, выражал свою позицию в соцсетях, за что был задержан 6 апреля.

"При задержании сказали, если будет с ними сотрудничать, отпустят. Общий обыск помещения не проводился, особенно их интересовал телефон мужа", – говорит жена Голубева Ольга. Она отмечает, что увидела информацию о муже в Телеграм-канале Ксении Собчак – она упоминала Голубева, сказав, что он с группой лиц, якобы хотел взорвать какой-то автомобиль, но это не удалось.

"В середине лета мне позвонил журналист из Крыма и сообщил, что Андрей в Симферополе. Якобы было заседание, ему предоставили адвоката. Его обвиняют в "акте международного терроризма". Тогда же мы узнали, что его должны перевезти из СИЗО Симферополя в Москву. В конце августа в Телеграм-канале Собчак снова появилось сообщение о моем муже – там было написано, что Андрей – террорист и экстремист, ему угрожает пожизненное заключение".

Неофициальные обвинения в терроризме

"Акт международного терроризма" – это статья 361 Уголовного кодекса РФ. В преступлении, предусмотренном ею, в РФ обвиняют людей, действия которых "были направлены против мирных граждан (Украины и РФ) в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов и против интересов Российской Федерации". Санкция – лишение свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Кроме того, некоторых граждан Украины обвиняют в противодействии "специальной военной операции". Как, например, херсонскую блогершу Ирину Горобцову. В ответ на запрос адвоката Эмиля Курбединова представители ФСБ сообщили, что "лицо противодействовало "специальной военной операции", после ее завершения на территориях "Луганской, Донецкой республик" Украины по этому лицу будет принято решение в установленном законом порядке". Курбединов говорит: Горобцовой не предъявлены обвинения, суд не избирал меру пресечения, не разрешены встречи с адвокатом и родственниками. Защитник расценивает действия россиян как "похищение и незаконное лишение свободы".

[ + – ] Ирина Горобцова: украинку обвиняют в противодействии "специальной военной операции"

Адвокат, управляющий партнер объединения "Амбрелла" Андрей Яковлев говорит, что практика России – лишать свободы гражданских по политическим мотивам, преследовать украинское население на оккупированных территориях "по признакам принадлежности к украинской идентичности". Процесс, как правило, сопровождается умышленным и грубым лишением основополагающих прав человека.

"И в первую очередь важно заметить, что такие люди не могут обжаловать свое задержание в судебном порядке, а значит – быть освобождены в случае незаконного содержания под стражей", – поясняет Яковлев.

Адвокат Яковлев замечает, что большинство случаев насильственных задержаний – это военные преступления, которые Россия совершает с целью запугать граждан, задавить движение сопротивление оккупации и навязать необходимость подчиняться оккупационным администрациям.

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