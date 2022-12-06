Сомнительные персонажи. Кто хочет контролировать Херсонщину и бюджеты области

Правобережная часть Херсонской области не так давно была деоккупирована. Под украинский контроль вернулся и областной центр. Постепенно на эти территории возвращается украинская власть.

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Вместе с представителями Национальной полиции и Службы безопасности в Херсон приехал глава ОВА Ярослав Янушевич. Все это время он руководил областью, если так можно сказать, дистанционно при поддержке небольшой команды. После освобождения ему понадобились люди, способные обеспечивать жизнедеятельность освобожденных районов. Кроме того, президент назначает руководителей местных военных администраций на Херсонщине, даже тех, которые все еще находятся под оккупацией. Должности получают, как правило, люди хорошо известные в регионе. При этом некоторые из желающих вновь быть у власти известны либо своими пророссийскими взглядами, либо возможными связями с нынешними колаборантами.

Бывший член ОПЗЖ получил должность на один день

Юрий Стельмашенко – депутат Херсонского городского совета. Избирался от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), и до весны 2022 года был ее членом. Заявление о самороспуске фракции мэру Херсона Стельмашенко подал в середине марта – соответствующий документ опубликовал у себя на странице в социальной сети. 19 октября стало известно, что Стельмашенко стал советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сам политик написал в фб. В этот же день назначение экс-соратника Виктора Медведчука (а партию ОПЗЖ возглавлял Медведчук, подозреваемый в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины) заметили журналисты и эксперты. Херсонское издание "Мост" написало, что Стельмашенко не только избирался в горсовет от ныне запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и не имеет опыта в этой сфере ("единственным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад"), но и ранее был помощником главного херсонского коллаборанта Владимира Сальдо (2012-2014 гг.) – вместе два политика запечатлены на фото во время возложения цветов на 9 мая (во время пророссийской акции "бессмертный полк").

После публичного обсуждения Стельмашенко сказал, что весной волонтерил в Херсоне, потом вместе с семьей уехал из оккупированного города, прошел полиграф в СБУ, мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, где продолжает служить. После деоккупации облцентра его отправили во ВГА восстанавливать критическую инфраструктуру. "Я один из первых в стране и еще до официального запрета партии собрал коллег и предложил распустить городскую фракцию и выйти из партии, потому что чувствовал личную ответственность за позорное поведение некоторых членов партии, на национальном уровне. Публично осудили вторжение", – утверждал тот. После объяснений объявил об отказе от должности советника.

Интересно, что по информации журналистов, назначение Юрия Стельмашенко лоббировал шведский бизнесмен Карл Стурен. Он работает в Украине с 1994 года, основатель и президент компаний "Чумак" (производит пищевые продукты) и "Виндкрафт Украина" (занимается разработкой и инвестированием в проекты ветровой энергетики). Несмотря на шведские корни, его называют "предпринимателем с российским бэкграундом". Эксперты говорят, что этот человек многие годы влиял на политику в регионе, в том числе и назначения. Людьми Стурена называют как и представителей украинской власти (среди них городского главу Каховки Виталия Немереца), так и коллаборантов (гауляйтера Новой Каховки Владимира Леонтьева, который был топ-менеджером компании "Чумак").

Каховка: старые кадры на новых должностях

Каховка – город на левобережье Херсонской области, ныне находится в оккупации. История захвата населенного пункта и ближайших сел и поселков российской армией началась в конце февраля. 1 апреля Каховская городская территориальная громада сообщила, что российские военные захватили здание городского совета. Тогда же появилось заявление о назначении "руководителем" города бывшего депутата Херсонского областного совета Павла Филипчука. После этого с оккупированной территории выехал каховский городской голова Виталий Немерец. Объяснил свое решение тем, что не захотел сотрудничать с оккупантами, а поэтому ему угрожала опасность. "От мертвого мера пользы нет", – написал он 7 апреля на странице Каховской городской территориальной громады в соцсетях.

Ситуация, в которой оказался Немерец, действительно, типична для Херсонской области. Сразу после начала оккупации большинство представителей местных властей пытались работать. Но некоторые из них за отказ сотрудничать с россиянами оказывались в подвалах, к ним применяли пытки. Например, старосту Старой Збурьевки Виктора Маруняка задержали 21 марта, пытали с применением электрического тока, а отпустили спустя только три недели. Мэра Голой Пристани Александра Бабича за проукраинскую позицию похитили 28 марта и до сих пор удерживают – в СИЗО оккупированного Крыма. За решеткой в Симферополе также находится бывшей мер Херсона Владимира Миколаенко, его похитили россияне в середине апреля.

"Немерцу удалось спокойно выехать в тот момент, когда оккупанты уже значительно ограничили возможности выезда с захваченных территорий", – говорит депутат Херсонского областного Сергей Хлань и советник предыдущего главы Херсонской военной администрации Геннадия Лагуты.

10 ноября Немерец был назначен руководителем Каховской городской военной администрации.

Накануне этого назначения Хлань обвинил Немерца в том, что каховский городской голова в марте-апреле сотрудничал с оккупационной властью. "Он фактически подарил все финансовые документы Каховки оккупантам и просил у коллаборанта Филипчка зарплату лично для себя", – написал Хлань в соцсетях.

В разговоре с Фокусом Хлань объяснил: "Когда я работал советником руководителя Херсонской городской военной администрации Лагуты, ко мне обратились жители Каховки, которые стали заложником ситуации – лояльным к оккупантам выплачивалась зарплата, а остальным – нет. Немерец как городской глава являлся носителем электронных ключей и имел право подписи. Получилось так, что когда он покинул оккупированную территорию, электронные ключи и бухгалтерские документы, как и самого бухгалтера, он оставил в Каховке. Другими словами, сделал зависимыми представителей бюджетной сферы, в частности учебных заведений, от решений коллаборантов и лично Филипчука. Зарплату получали только те, кто согласился работать на оккупантов, другим – заблокировали". При этом Хлань предполагает: "Поступок Немерца, возможно, был условием того, чтобы он мог уехать". Он так же отмечает, что когда на уровне области о ситуации стало известно, все выплаты были заблокированы, а после создания новой каховской военной администрации и создания новых ключей, возобновились.

"Уместно ли назначать руководителей городов, которые не подготовили города к войне должным образом, снова на подобные должности?", – задает риторический вопрос депутат Херсонского областного.

Херсонский политолог Владимир Молчанов замечает, что Хлань обвиняет Немерца в серьезном преступлении. "По сути – в сговоре с врагом с целью распределения денег незаконным способом, а из-за политической лояльности к оккупантам. Лояльные и нейтральные люди получали заработную плату, а отказывавшиеся от сотрудничества – нет. Кроме того, Хлань говорит, что сам Немерец при этом получал не только собственную заработную плату, но еще и премии. Думаю, Немерец должен был бы ответить на такие обвинения – либо доказать, что Хлань неправ и все это ложь, либо подтвердить и объяснить. Вполне возможно, что у Филипчука есть некий компромат на Немерца, поэтому все молчат".

"Каховка – маленький город, где все друг друга знают. И когда говорят, что городской глава Каховки Немерец обсуждает по телефону с гауляйтером Филипчуком кому выплачивать зарплату, а кому – нет, то у жителей города возникает состояние полной безысходности", – говорит Светлана, жительница Каховки, которая в свое время работала в городском совете. Она выехала из города в первые дни российского вторжения. "С одной стороны – многие понимают, что так могло быть, зная позицию Немерца. Публично он надевал вышиванку, но не публично не видел угрозы со стороны РФ. Он не готовил Каховку к войне – сирены не работали, укрытия никто не готовил, территориальная самооборона не была сформирована, хотя были люди в горсовете, которые об этом ему говорили. Он все время ссылался, что никакого нападения не будет. Сейчас некоторые обсуждают в соцсетях, что лесное насаждение между Каховкой и Малокаховкой частично вырезали заранее, якобы для того, чтобы оккупанты могли быстро оборудовать там огневые точки. С другой – многие боятся сказать лишнее слово: у кого-то в оккупации осталось имущество, у кого-то родные. Но при этом все видят, что эти заявления о коллаборации никому не интересны, их не расследуют правоохранительные органы, человека назначают снова руководить городом. Хотя в таких условиях даже заявление, а тем более публичное, публичного лица должно было бы стать предметом проверок, ведь существуют риски для государственной безопасности. Сегодня кто-то спокойно может делить городской бюджет, а завтра обсуждать планы с врагом. Херсонская область всегда считалась географически далекой от столицы, чиновники там закрыты и привыкли к отсутствию внимания и публичности своих действий, поэтому фактически были сами себе хозяевами".

Фокус обратился за комментарием к Виталию Немерцу. На момент выхода материала его не получил.

Ранее Немерец информацию о выплате заработной платы педагогам и работникам исполкома комментировал так: "Там все сложно, пытаемся решать". Изданию "Мост" он сказал: "Это все извращено (имея в виду слова Сергея Хланя, – ред.) – зачем это делается, кроме какой-то политической составляющей – я не знаю. Наш бухгалтер действительно остался в Каховке, но о сотрудничестве с оккупантами речь не идет. И как вообще Филипчук может контролировать бухгалтера?"

Стоит напомнить, Павел Филипчук, гаулейтер Каховки, до 2020 года был депутатом Херсонского областного совета от "Оппозиционного блока", занимал должность главы бюджетной комиссии, входил в команду председателя облсовета Владислава Мангера. Последний год Филипчук прожил на территории РФ, а за несколько дней до полномасштабного вторжения приехал из Сочи, якобы раздавать "гуманитарную помощь" от россиян.

Новая Каховка: просят не назначать трижды мера

"Спасите мою семью и город Новая Каховка от предателя и рабочего центра РФ на территории Украины. Коваленко Владимир Иванович – мэр города Новая Каховка, что он делал и делает когда в стране война? Он спокойно жил полгода в городе Новая Каховка, сотрудничал с рашистскими властями, и спокойно тратил бюджет", – написала в фесбуке Ольга Данилова, советник отдела службы Министра по делам ветеранов Украины. Она утверждает, что подтверждение ее слов есть, как и того, что после того, как Коваленко понял, что Украина побеждает, он решил уехать – до подконтрольной территории Украины его сопровождали сотрудники ФСБ. "У меня есть свидетели, которые видели, как джип Коваленко беспрепятственно проехал все блокпосты россиян и выехал", – говорит Фокусу Данилова. "Затем Коваленко не прошел полиграф. Причем дважда. Мне известно, что после провала в первый раз, за него попросил бизнесмен Карл Стурен. Он и Коваленко думали, что вопросы будут повторятся, но появились и новые. В результате Коваленко не смог ответить на вопросы о сотрудничестве с оккупантами, поэтому и не был назначен на должность руководителя Новокаховской городской военной администрации", – продолжает она.

Владимир Коваленко на должности мэра Новой Каховки с 2006 года, трижды удачно баллотировался как самовыдвиженец. "Он прирос к креслу руководителя, и вряд ли его захочет отдать. В Новой Каховке давно не было политического большинства, там было коваленковское большинство. Из ОПЗЖ и "Блока Петра Порошенко", позднее работал с представителями партии "Слуга народа". Он умел наладить контакт с разными политическими силами, при этом сохраняя свои идеи", – говорит Владимир Молчанов.

Например, Коваленко известен тем, что сохранил памятник Ленину, который оккупанты потом поставили в центре города.

"Памятник демонтировали еще в 2014-м по инициативе активистов, – говорит депутатка Новокаховского городского совета Ирэна Лепень. – Коваленко инициативы не проявлял. Даже наоборот в день демонтажа собрал пророссийскую общественность, с ними были столкновения. Потом согласился, предложил, что снимет памятник аккуратно, хотя люди стремились разбить монумент. Вскоре, действительно, организовал демонтаж, вывез памятник. Мы даже не представляли, что он его сохранит. По информации новокаховчан, работавших в коммунальном предприятии "Эко-сервис", занимавшемся уборкой города и вывозом мусора, памятник отвезли туда КАМАЗом, спрятали на восемь лет. И вот, когда пришли оккупанты, они достали Ленина и установили на площади. Сам Коваленко в этот момент находился в городе, но взял отпуск на два дня".

Депутат говорит, у Коваленко никогда не было проукраинских настроений, "он ничего не делал, чтобы сделать Украину в Новой Каховке". "Первые праздники после Майдана он еще проводил с русскими песнями. Когда узнал, что надо переименовывать улицы, декоммунизировать, делал это "со скрипом". Старался, чтобы никакого упоминания о Майдане не было, выбирал что-то нейтральное. Например, улицу Пионерскую переименовали на Уютную. Единственное, чего удалось добиться, так это переименования улицу Карла Маркса на Героев Украины", – продолжает она.

Кроме того, Коваленко лично хорошо знаком с нынешним Гаулейтером Новой Каховки Владимиром Леонтьевым. Лепень показывает страницу газеты за 2014 год и статью с заголовком "Город в надежных руках". На фото – кадр совещания при участии Коваленко. Оно состоялось после того, как произошли убийства на Майдане и захват Крыма. "В статье речь идет о том, что надо формировать самооборону в Новой Каховке по принципу, как в Крыму и пригласил туда организацию ЗУБР, которая занималась реконструкцией боев времен советского союза. Ее возглавлял Леонтьев", – уточняет депутат.

Коваленко, как и Немерец находился в городе вместе с оккупантами. Но если Немерец выехал в начале апреля, то Коваленко работал до 15 июля.

"24 февраля в 11 часов оккупанты уже были в городе, вспоминает Ирэна Лепень. – Сначала Коваленко работал в здании администрации, а потом ему предложили переехать в другое помещение. Он продолжал выполнять свои обязанности, его не трогали. Занимался коммунальным хозяйством, высаживал цветочки, запустил фонтаны. Говорил, что это его обязанности и он должен это делать. Людей успокаивал, что все будет хорошо и город живет полноценной жизнью. А в это время уже было много арестов, много пленных горожан прошло через подвалы, кто-то пропал без вести, кого-то пытали".

Ольга Данилова говорит, что после того, как Коваленко не смог стать главой Новокаховской городской военной администрации, он пытается контролировать город через своих людей и решить вопрос приемлемого для него назначения.

Владимир Молчанов объясняет, почему это выгодно: "На оккупированных территориях – главное, это контроль над бюджетом и распределение средств бесконтрольно. Во время войны никто по закону не может контролировать деятельность военной администрации. Нет никакого контроля – не депутатского, не общественного. Даже контроль со стороны государственной аудиторской службы фактически отсутствует, потому что во время военного положения эти проверки запрещены. Поэтому. Именно поэтому назначение заведомо сомнительных и коррупционных лиц, обычно приводит к коррупционным схемам. Ни за что отвечать не надо, в отличие от деоккупированных территорий, где нужно бояться, что граждане начнут бунтовать и что-то требовать, пытаться что-то контролировать. На оккупированных территориях такой проблемы нет".

Ныне местные депутаты и эксперты отмечают, руководителем городской военной администрации Новой Каховки может быть назначен директор КП "Городской Водоканал" Виктор Замковой. Его отец Виктор Замковый-старший занимал должность заместителя директора КП "Экосервис", а сам Замковый-младший – гражданский муж дочери мэра Новой Каховки.

Группа депутатов, в которую входит и Лепень, уже обратилась у к главе Херсонской ОВА Ярославу Янушевичу с просьбой не рекомендовать его президенту Украины для назначения.

"Проблема в том, что Янушевич не знает местности, людей, он – человек из Киева, который никогда не жил на Херсонщине, не чувствует, чем она дышит. Ему могут рекомендовать людей, а он их кандидатуры может согласовывать", – считает депутатка Новокаховского городского совета Ирэна Лепень.

Вот, например, только утих скандал с помощником Сальдо Стельмашенко, появилась новость о назначении начальником управления физкультуры, молодежи и спорта Татьяны Тертычной. И хотя в последнее время она представляла партию мэра Киева "УДАР Виталия Кличко", ранее была в "Оппозиционном блоке", еще одной партии, образованной после распада "партии регионов" беглого президента Виктора Януковича.