Депутата от ОПЗЖ назначили советником главы Херсонской ОВА, но из-за реакции людей передумали
По информации журналистов, назначение Юрия Стельмашенко лоббировал шведский депутат с российским бэкграундом Карл Стурен. Ранее политик также был помощником нардепа Владимира Сальдо, который перешел на сторону врага.
В пятницу, 18 ноября, стало известно о назначении депутата Херсонского городского совета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Юрия Стельмашенко советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича. Об этом написало местное издание "Мост" со ссылкой на свои источники в ОВА.
Как рассказали журналисты, назначение депутата на эту должность лоббировал пророссийский шведский бизнесмен Карл Стурен.
Издание также уточнило, что советовать херсонец будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, "где он почти никогда не работал".
Позже Стельмашенко и сам подтвердил назначение у себя в соцсетях, отреагировав на распространившуюся информацию.
"Некоторые паблики и информационные издания возбудились по поводу назначения меня советником главы Херсонской военной администрации Ярослава Янушевича, прямых обвинений нет, но пытаются донести какой-то подтекст о реванше ОПЗЖ и все прочее", –– прокомментировал он.
При этом депутат от пророссийской партии подчеркнул, что весной добровольно мобилизовался в ряды ВСУ и продолжает службу. Однако после деоккупации города командование направило его в Херсон для помощи в восстановлении критической инфраструктуры.
"Относительно ОПЗЖ: я один из первых в стране и еще до официального запрета партии собрал коллег и предложил распустить городскую фракцию и выйти из партии, потому что чувствовал личную ответственность за позорное поведение некоторых членов партии на национальном уровне", –– добавил он.
Стельмашенко не будет советником главы ОВА
После публичной негативной реакции на назначение Стельмашенко на должность советника Янушевича, депутат написал еще один пост в Facebook.
"Я услышал мысли и прислушивался к советам и уважаю выбор общества, которое подчеркнуло, что я не должен занимать публичные должности. Именно для этого я сам инициировал публичную дискуссию на этот счет", –– в частности, написал херсонский политик.
Он отметил, что не займет пост советника главы ОВА.
Кто такой Юрий Стельмашенко
В 2012-2014 годах Юрий Стельмашенко был помощником народного депутата Владимира Сальдо на общественных началах.
Занимал должность директора херсонского предприятия "Теплоактив".
В 2015 году Стельмашенко избрали депутатом в Днепровский районный совет Херсона от партии ОПЗЖ.
В 2014-2019 годах являлся помощником народного депутата Виталия Чепиноги.
В 2020 году был избран депутатом Херсонского горсовета от ОПЗЖ. Также баллотировался в облсовет, но не прошел.
В 2021 году был исполняющим обязанности заместителя мэра Херсона Игоря Колыхаева. В декабре уволился по собственному желанию.
Напомним, 11 ноября украинская разведка подтвердила освобождение города Херсон. В ведомстве подчеркнули, что российское командование бросило своих солдат на произвол судьбы, посоветовав им переодеться в гражданскую одежду и попытаться самостоятельно сбежать из города.