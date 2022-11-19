Депутата от ОПЗЖ назначили советником главы Херсонской ОВА, но из-за реакции людей передумали

По информации журналистов, назначение Юрия Стельмашенко лоббировал шведский депутат с российским бэкграундом Карл Стурен. Ранее политик также был помощником нардепа Владимира Сальдо, который перешел на сторону врага.

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В пятницу, 18 ноября, стало известно о назначении депутата Херсонского городского совета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Юрия Стельмашенко советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича. Об этом написало местное издание "Мост" со ссылкой на свои источники в ОВА.

Как рассказали журналисты, назначение депутата на эту должность лоббировал пророссийский шведский бизнесмен Карл Стурен.

Издание также уточнило, что советовать херсонец будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, "где он почти никогда не работал".

Позже Стельмашенко и сам подтвердил назначение у себя в соцсетях, отреагировав на распространившуюся информацию.

"Некоторые паблики и информационные издания возбудились по поводу назначения меня советником главы Херсонской военной администрации Ярослава Янушевича, прямых обвинений нет, но пытаются донести какой-то подтекст о реванше ОПЗЖ и все прочее", –– прокомментировал он.

При этом депутат от пророссийской партии подчеркнул, что весной добровольно мобилизовался в ряды ВСУ и продолжает службу. Однако после деоккупации города командование направило его в Херсон для помощи в восстановлении критической инфраструктуры.

"Относительно ОПЗЖ: я один из первых в стране и еще до официального запрета партии собрал коллег и предложил распустить городскую фракцию и выйти из партии, потому что чувствовал личную ответственность за позорное поведение некоторых членов партии на национальном уровне", –– добавил он.

[ + – ] В 2012-2014 гг. Стельмашенко был помощников Владимира Сальдо

Стельмашенко не будет советником главы ОВА

После публичной негативной реакции на назначение Стельмашенко на должность советника Янушевича, депутат написал еще один пост в Facebook.

"Я услышал мысли и прислушивался к советам и уважаю выбор общества, которое подчеркнуло, что я не должен занимать публичные должности. Именно для этого я сам инициировал публичную дискуссию на этот счет", –– в частности, написал херсонский политик.

Он отметил, что не займет пост советника главы ОВА.

Кто такой Юрий Стельмашенко

В 2012-2014 годах Юрий Стельмашенко был помощником народного депутата Владимира Сальдо на общественных началах.

Занимал должность директора херсонского предприятия "Теплоактив".

В 2015 году Стельмашенко избрали депутатом в Днепровский районный совет Херсона от партии ОПЗЖ.

В 2014-2019 годах являлся помощником народного депутата Виталия Чепиноги.

В 2020 году был избран депутатом Херсонского горсовета от ОПЗЖ. Также баллотировался в облсовет, но не прошел.

В 2021 году был исполняющим обязанности заместителя мэра Херсона Игоря Колыхаева. В декабре уволился по собственному желанию.

Напомним, 11 ноября украинская разведка подтвердила освобождение города Херсон. В ведомстве подчеркнули, что российское командование бросило своих солдат на произвол судьбы, посоветовав им переодеться в гражданскую одежду и попытаться самостоятельно сбежать из города.