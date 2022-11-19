Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА, але через реакцію людей передумали

За інформацією журналістів, призначення Юрія Стельмашенка лобіював шведський депутат із російським бекграундом Карл Стурен. Раніше політик був помічником нардепа Володимира Сальдо, який перейшов на бік ворога.

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У п'ятницю, 18 листопада, стало відомо про призначення депутата Херсонської міської ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Юрія Стельмашенка радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. Про це написало місцеве видання "Мост" із посиланням на свої джерела в ОВА.

Як розповіли журналісти, призначення депутата на цю посаду лобіював проросійський шведський бізнесмен Карл Стурен.

Видання також уточнило, що радитиме херсонець у сфері житлово-комунального господарства, "де він майже ніколи не працював".

Пізніше Стельмашенко і сам підтвердив призначення у себе в соцмережах, відреагувавши на інформацію, що поширилася.

"Деякі пабліки та інформаційні видання порушилися з приводу призначення мене радником голови Херсонської військової адміністрації Ярослава Янушевича, прямих звинувачень немає, але намагаються донести якийсь підтекст про реванш ОПЗЖ та інше", – прокоментував він.

Водночас депутат від проросійської партії наголосив, що навесні добровільно мобілізувався до лав ЗСУ та продовжує службу. Однак після деокупації міста командування направило його до Херсона для допомоги у відновленні критичної інфраструктури.

"Щодо ОПЗЖ: я один із перших у країні і ще до офіційної заборони партії зібрав колег і запропонував розпустити міську фракцію та вийти з партії, бо відчував особисту відповідальність за ганебну поведінку деяких членів партії на національному рівні", –– додав він.

[ + – ] У 2012-2014 роках Стельмашенко був помічником Володимира Сальдо

Стельмашенко не буде радником голови ОВА

Після публічної негативної реакції на призначення Стельмашенка на посаду радника Янушевича депутат написав ще один пост у Facebook.

"Я почув думки і прислухався до порад і поважаю вибір суспільства, яке наголосило, що я не маю обіймати публічні посади. Саме для цього я сам ініціював публічну дискусію з цього приводу", –– зокрема, написав херсонський політик.

Він зазначив, що не обійме посаду радника голови ОВА.

Хто такий Юрій Стельмашенко

У 2012-2014 роках Юрій Стельмашенко був помічником народного депутата Володимира Сальдо на громадських засадах.

Обіймав посаду директора херсонського підприємства "Теплоактив".

2015 року Стельмашенка обрали депутатом до Дніпровської районної ради Херсона від партії ОПЗЖ.

У 2014-2019 роках був помічником народного депутата Віталія Чепиноги.

2020 року був обраний депутатом Херсонської міськради від ОПЗЖ. Також балотувався до облради, але не пройшов.

У 2021 році був виконувачем обов'язків заступника мера Херсона Ігоря Колихаєва. У грудні звільнився за власним бажанням.

Нагадаємо, 11 листопада українська розвідка підтвердила визволення міста Херсон. У відомстві підкреслили, що російське командування кинуло своїх солдатів напризволяще, порадивши їм переодягнутися в цивільний одяг і спробувати самостійно втекти з міста.