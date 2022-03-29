В Херсонской области военные РФ похитили мэра Голой Пристани Александра Бабича

По информации правоохранителей, оккупанты взяли главу города в заложники, угрожая ему оружием. По данному факту уже начали расследование.

В Голой Пристани Херсонской области российские военные похитили мэра города Александра Бабича. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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По данным ведомства, в понедельник, 28 марта, военнослужащие РФ, угрожая Бабичу огнестрельным оружием, похитили его и удерживают на данный момент в заложниках.

Сейчас Офис генпрокурора пытается установить обстоятельства преступления, которое было квалифицировано по ч. 1 ст. 438 УК Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением… другие нарушения законов и обычаев войны), согласно которой виновным может грозить лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Соответствующее уголовное производство начато под руководством Херсонской областной прокуратуры.

Напомним, 14 марта жители Голой Пристани вышли на митинг против российской оккупации, в то время как представители РФ начали обзванивать депутатов Херсонского областного совета с предложением о содействии проведению "референдума" по созданию "Херсонской народной республики". Также, по данным областных властей, с апреля российские силы намерены ввести рубль в обращение на территории региона.

Тем временем в интервью изданию Economist президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты убили часть из похищенных мэров украинских городов.