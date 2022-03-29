На Херсонщині військові РФ викрали мера Голої Пристані Олександра Бабича

За інформацією правоохоронців, окупанти взяли главу міста в заручники, погрожуючи йому зброєю. За цим фактом вже розпочали розслідування.

У Голій Пристані на Херсонщині російські військові викрали мера міста Олександра Бабича. Про це у вівторок, 29 березня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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За даними відомства, в понеділок, 28 березня, військовослужбовці РФ, погрожуючи Бабичу вогнепальною зброєю, викрали його та утримують зараз у заручниках.

Наразі Офіс генпрокурора намагається встановити обставини злочину, який кваліфікували за ч. 1 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з військовополоненими чи цивільним населенням… інші порушення законів та звичаїв війни), згідно з якою винним може загрожувати позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Відповідне кримінальне провадження розпочали під керівництвом Херсонської обласної прокуратури.

Нагадаємо, 14 березня жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російської окупації, тоді як представники РФ почали обдзвонювати депутатів Херсонської обласної ради з пропозицією про сприяння проведенню "референдуму" для створення "Херсонської народної республіки". Також, за даними обласної влади, з квітня російські сили мають на меті ввести рубль в обіг на території регіону.

Тим часом в інтерв'ю виданню Economist президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти вбили частину викрадених мерів українських міст.