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Военный Фокус Российско-украинская война

"Русский мир" как отстойник для политических отбросов. Кто такие Балицкий, Сальдо и Стремоусов

"Российские гауляйтеры в Запорожье и Херсоне ведут регион к катастрофе. Их либо оккупанты арестуют за примитивное воровство, либо наши партизаны обнулят за предательство". Мнение.

Александр Кочетков
Александр Кочетков
Политический аналитик, бывший инженер-конструктор КБ “Южное”
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Владимир Сальдо
Фото: vists.kh.ua | Владимир Сальдо, бывший мэр Херсона. Поставлен Россией руководить оккупационной администрацией Херсонской области

Порой слышу мнение, что оккупированные территории надо освобождать побыстрее, чтобы россияне там не закрепились, то есть не ввели полностью рублевую зону, не оболванили население своим ТВ и не провели фейковый референдума за присоединение к "русскому миру".

Я тоже считаю, что захваченные украинским земли надо возвращать как можно скорее, но лишь для того, чтобы сократить страдания украинцев в оккупации, а не по причине, что россияне "закрепятся". Скорее уж наоборот. И все дело в качестве того управленческого материала, который оккупанты способны привлечь к сотрудничеству.

К примеру, гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий. То, что он идейный русофил — то такое. Но он же совершенно бездарен, по отзывам его бывших коллег из ОПЗЖ, они его ни в какое руководство и не выдвигали. Он из серии "ни украсть, ни посторожить". Я с Балицким пересекался на эфирах — это точно не руководитель того масштаба, чтобы что-нибудь наладить в Мелитополе, тем более во время войны. Но амбиции и апломб — зашкаливают.

Евгений Балицкий
Евгений Балицкий. Бывший нардеп, сотрудничает с оккупационной властью России в Мелитополе

Владимир Сальдо, гауляйтер Херсонской области, с ним тоже пересекались, наоборот, человек масштабный. Но он масштабный авантюрист, чего стоит лишь история, как то ли он похитил своего бывшего партнера в Доминиканской республике и пытал, выбивая бабло, то ли это партнер его похитил с той же целью. Это ж какая экзотика: большинство сограждан вообще не представляет, где эта Доминикана на карте, а доверенное лицо оккупантов там свои аферы проворачивал. И что, он перестанет каждодневно набивать карманы, особенно с учетом, что ВСУ начинают наступление на Херсон?

И зам у Сальдо замечательный — Кирилл Стремоусов, который раньше представлялся "жертвой бандеровских репрессий", при этом репрессии эти почему-то не мешали ему вести пророссийский Ютуб-канал. Стремоусов — воистину зловонная смесь русофильства, социализма и эзотерики, где Блавацкая помазывает Путина на мировое царство социальной справедливости. Он может сочинять мозгодробительные посты, но ничем эффективно руководить не способен.

Стремоусов
Кирилл Стремоусов. Подозревается в госизмене

Я к тому, что назначенцы оккупантов только усугубят скверное социально-экономическое положение в захваченных областях. И еще вопрос, кто раньше: то ли оккупанты их арестуют за примитивное воровство, то ли наши партизаны их обнулят за предательство. А нормальный авторитетный руководитель с оккупантами связываться не станет. В любом случае, "русский мир" новых сторонников на оккупированных территориях не приобретет.

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