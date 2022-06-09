"Русский мир" как отстойник для политических отбросов. Кто такие Балицкий, Сальдо и Стремоусов

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Порой слышу мнение, что оккупированные территории надо освобождать побыстрее, чтобы россияне там не закрепились, то есть не ввели полностью рублевую зону, не оболванили население своим ТВ и не провели фейковый референдума за присоединение к "русскому миру".

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Я тоже считаю, что захваченные украинским земли надо возвращать как можно скорее, но лишь для того, чтобы сократить страдания украинцев в оккупации, а не по причине, что россияне "закрепятся". Скорее уж наоборот. И все дело в качестве того управленческого материала, который оккупанты способны привлечь к сотрудничеству.

К примеру, гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий. То, что он идейный русофил — то такое. Но он же совершенно бездарен, по отзывам его бывших коллег из ОПЗЖ, они его ни в какое руководство и не выдвигали. Он из серии "ни украсть, ни посторожить". Я с Балицким пересекался на эфирах — это точно не руководитель того масштаба, чтобы что-нибудь наладить в Мелитополе, тем более во время войны. Но амбиции и апломб — зашкаливают.

[ + – ] Евгений Балицкий. Бывший нардеп, сотрудничает с оккупационной властью России в Мелитополе

Владимир Сальдо, гауляйтер Херсонской области, с ним тоже пересекались, наоборот, человек масштабный. Но он масштабный авантюрист, чего стоит лишь история, как то ли он похитил своего бывшего партнера в Доминиканской республике и пытал, выбивая бабло, то ли это партнер его похитил с той же целью. Это ж какая экзотика: большинство сограждан вообще не представляет, где эта Доминикана на карте, а доверенное лицо оккупантов там свои аферы проворачивал. И что, он перестанет каждодневно набивать карманы, особенно с учетом, что ВСУ начинают наступление на Херсон?

И зам у Сальдо замечательный — Кирилл Стремоусов, который раньше представлялся "жертвой бандеровских репрессий", при этом репрессии эти почему-то не мешали ему вести пророссийский Ютуб-канал. Стремоусов — воистину зловонная смесь русофильства, социализма и эзотерики, где Блавацкая помазывает Путина на мировое царство социальной справедливости. Он может сочинять мозгодробительные посты, но ничем эффективно руководить не способен.

[ + – ] Кирилл Стремоусов. Подозревается в госизмене

Я к тому, что назначенцы оккупантов только усугубят скверное социально-экономическое положение в захваченных областях. И еще вопрос, кто раньше: то ли оккупанты их арестуют за примитивное воровство, то ли наши партизаны их обнулят за предательство. А нормальный авторитетный руководитель с оккупантами связываться не станет. В любом случае, "русский мир" новых сторонников на оккупированных территориях не приобретет.

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