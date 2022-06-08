Война навсегда. Почему она уже никогда не закончится
"Даже когда куски металла перестанут убивать человеческие тела, война не кончится. Вы будете знать, что она здесь. Что она рядом. Что она ждет. Вы будете видеть войну каждый день в зеркале". Мнение.
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Если смотреть на войну с точки зрения физики и анатомии, то война – это просто соревнование по метанию кусков металла по человеческим телам.
Но понятно, что война – это нечто большее, чем куски металла. Это нечто большее, чем физика, история, анатомия и биология, это большее, чем учебники по стратегии и большее, чем все науки вместе взятые. Война – это сплав всего изученного и неизученного, это сложный экзамен для нации, это то, что происходит на всех уровнях бытия одновременно.
Понятно, что есть большой соблазн связать войну со временем и сказать – себе или людям – примерно такие слова: "Вот есть линия времени, вот в этой точке началась война, а раз есть точка, в которой началась война, то должна быть и точка, в которой война закончится, и все будет так, как было раньше, до той первой точки. Все вернется и станет, как было до".
Но оно не вернется. В каком-то смысле с войны не возвращается никто, даже те, кто был в тылу. Поскольку война – это не только о том, чтобы попасть куском металла в чье-то тело и не позволить, чтобы металл попал в твое. Война – это о другом. Война – это обо всем.
Поэтому люди, которые думают, что все будет, как было до, – ошибаются. Не будет. Все "до" сметены, сожжены, уничтожены, стерты. Потому что война – это не о металле в теле. Это о металле в глазах.
Поэтому лучше понять это сейчас. То, что никто из нас никогда не сможет окончательно вернуться с войны. Вернуться в "до". Вернуть себя, который был тогда. Все изменилось. Все изменились. Просто кто-то изменился меньше, а кто-то изменился больше. Изменилась целая Вселенная, и не замечать это – дурость.
Даже когда куски металла перестанут убивать человеческие тела, война не кончится. Вы будете знать, что она здесь. Что она рядом. Что она ждет. Вы будете видеть войну каждый день в зеркале.Важно