Война навсегда. Почему она уже никогда не закончится

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Если смотреть на войну с точки зрения физики и анатомии, то война – это просто соревнование по метанию кусков металла по человеческим телам.

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Но понятно, что война – это нечто большее, чем куски металла. Это нечто большее, чем физика, история, анатомия и биология, это большее, чем учебники по стратегии и большее, чем все науки вместе взятые. Война – это сплав всего изученного и неизученного, это сложный экзамен для нации, это то, что происходит на всех уровнях бытия одновременно.

Понятно, что есть большой соблазн связать войну со временем и сказать – себе или людям – примерно такие слова: "Вот есть линия времени, вот в этой точке началась война, а раз есть точка, в которой началась война, то должна быть и точка, в которой война закончится, и все будет так, как было раньше, до той первой точки. Все вернется и станет, как было до".

Но оно не вернется. В каком-то смысле с войны не возвращается никто, даже те, кто был в тылу. Поскольку война – это не только о том, чтобы попасть куском металла в чье-то тело и не позволить, чтобы металл попал в твое. Война – это о другом. Война – это обо всем.

Поэтому люди, которые думают, что все будет, как было до, – ошибаются. Не будет. Все "до" сметены, сожжены, уничтожены, стерты. Потому что война – это не о металле в теле. Это о металле в глазах.

Поэтому лучше понять это сейчас. То, что никто из нас никогда не сможет окончательно вернуться с войны. Вернуться в "до". Вернуть себя, который был тогда. Все изменилось. Все изменились. Просто кто-то изменился меньше, а кто-то изменился больше. Изменилась целая Вселенная, и не замечать это – дурость.

Даже когда куски металла перестанут убивать человеческие тела, война не кончится. Вы будете знать, что она здесь. Что она рядом. Что она ждет. Вы будете видеть войну каждый день в зеркале.

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