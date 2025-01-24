Раздутый монстр. Как научить Минобороны оперативно реагировать на изменения и вызовы

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Повторю текстом то, о чем часто говорю в интервью.

Проблемы Министерства обороны носят системный, стратегический характер. Эти проблемы не решаются тактическими и даже оперативными решениями. Такие решения могут лишь сделать немного лучше (или хуже), но не исправить ситуацию полностью.

Министерство обороны — это огромный постсоветский бюрократический монстр. Он старый, он невероятно раздутый, он неповоротливый и он не способен быстро реагировать на изменения и раздражители. А быстрая реакция — это sine qua non, обязательное условие на этой войне.

Министерство должно — после соответствующего функционального аудита, желательно с привлечением иностранных специалистов — отказаться от всех лишних и ненужных функций, сосредоточившись на:

создании политик и правил игры в сфере закупок;

математике войны (где мы поражаем, чем мы поражаем, от чего мы несем потери, сколько это стоит, на чем сосредоточиться);

контроле качества и соответствия нормам обеспечения бойцов и правилам оборонных закупок;

развитии и инвестициях в инновации для войны будущего;

дипломатии и получении оружия от зарубежных партнеров.

Все остальные функции должны быть безжалостно отброшены на созданные (и еще не созданные) агентства с независимыми наблюдательными (не общественными) советами с привлечением иностранных представителей, пользующихся доверием за рубежом.

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Уважаемое Министерство обороны, нашел вам четыре бригады. Подготовленных бойцов, ухоженных. Не благодарите

Все то лишнее, что десятилетиями, в мирное время, считалось главным "сокровищем" Минобороны и с чего кормились поколения коррупционеров — земли, недвижимость, строительство жилья, лесхозы — вывести на аудит, лишнее продать на прозрачном аукционе, остальное вывести на отдельные агентства.

Задублированные функции, ненужные должности "для своих" — функциональный аудит, сокращение, увольнение.

Министерство должно вспомнить, что по закону оно осуществляет гражданско-демократический контроль над Вооруженными силами Украины, а не просто безынициативно наблюдает (как сейчас) или бьется с Генштабом за коррупционные потоки, как это было при Таране и Хомчаке.

Коррупцию нельзя объяснить тем, что она появилась сама. Системная коррупция растет там, где есть системные проблемы. Для коррупции нужны управленческий хаос, слабый менеджмент, размытый функционал руководителей и низкий уровень ответственности персонала. Это именно то, что я наблюдаю в Министерстве обороны собственными глазами. И это то, что я планирую по мере собственных сил исправлять.

P.S. Однажды, в конце прошлой осени я зашел в здание министерства в пятницу. В здании, где, как правило, в рабочее время надо ждать несколько очередей перед лифтами, потому что людей много на это количество лифтов, не было почти никого. Только в нескольких кабинетах светился свет. Абсолютно пустые коридоры. Полная тишина. Была пятница, 16:00. Война ждала до понедельника.

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