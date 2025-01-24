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Мнения

Раздутый монстр. Как научить Минобороны оперативно реагировать на изменения и вызовы

Министерство обороны — это огромный постсоветский бюрократический монстр, старый, невероятно раздутый, неповоротливый и не способный быстро реагировать на изменения и раздражители, пишет бывший военнослужащий Юрий Гудименко. И напоминает: быстрая реакция — это обязательное условие на этой войне.

Юрий Гудыменко
Юрий Гудыменко
Ветеран войны, публицист
eye 9
Обычное заседание Министерства обороны
Фото: Минобороны Украины | Обычное заседание Министерства обороны
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Повторю текстом то, о чем часто говорю в интервью.

Проблемы Министерства обороны носят системный, стратегический характер. Эти проблемы не решаются тактическими и даже оперативными решениями. Такие решения могут лишь сделать немного лучше (или хуже), но не исправить ситуацию полностью.

Министерство обороны — это огромный постсоветский бюрократический монстр. Он старый, он невероятно раздутый, он неповоротливый и он не способен быстро реагировать на изменения и раздражители. А быстрая реакция — это sine qua non, обязательное условие на этой войне.

Министерство должно — после соответствующего функционального аудита, желательно с привлечением иностранных специалистов — отказаться от всех лишних и ненужных функций, сосредоточившись на:

  • создании политик и правил игры в сфере закупок;
  • математике войны (где мы поражаем, чем мы поражаем, от чего мы несем потери, сколько это стоит, на чем сосредоточиться);
  • контроле качества и соответствия нормам обеспечения бойцов и правилам оборонных закупок;
  • развитии и инвестициях в инновации для войны будущего;
  • дипломатии и получении оружия от зарубежных партнеров.

Все остальные функции должны быть безжалостно отброшены на созданные (и еще не созданные) агентства с независимыми наблюдательными (не общественными) советами с привлечением иностранных представителей, пользующихся доверием за рубежом.

Важно
Уважаемое Министерство обороны, нашел вам четыре бригады. Подготовленных бойцов, ухоженных. Не благодарите
Уважаемое Министерство обороны, нашел вам четыре бригады. Подготовленных бойцов, ухоженных. Не благодарите

Все то лишнее, что десятилетиями, в мирное время, считалось главным "сокровищем" Минобороны и с чего кормились поколения коррупционеров — земли, недвижимость, строительство жилья, лесхозы — вывести на аудит, лишнее продать на прозрачном аукционе, остальное вывести на отдельные агентства.

Задублированные функции, ненужные должности "для своих" — функциональный аудит, сокращение, увольнение.

Министерство должно вспомнить, что по закону оно осуществляет гражданско-демократический контроль над Вооруженными силами Украины, а не просто безынициативно наблюдает (как сейчас) или бьется с Генштабом за коррупционные потоки, как это было при Таране и Хомчаке.

Коррупцию нельзя объяснить тем, что она появилась сама. Системная коррупция растет там, где есть системные проблемы. Для коррупции нужны управленческий хаос, слабый менеджмент, размытый функционал руководителей и низкий уровень ответственности персонала. Это именно то, что я наблюдаю в Министерстве обороны собственными глазами. И это то, что я планирую по мере собственных сил исправлять.

P.S. Однажды, в конце прошлой осени я зашел в здание министерства в пятницу. В здании, где, как правило, в рабочее время надо ждать несколько очередей перед лифтами, потому что людей много на это количество лифтов, не было почти никого. Только в нескольких кабинетах светился свет. Абсолютно пустые коридоры. Полная тишина. Была пятница, 16:00. Война ждала до понедельника.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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