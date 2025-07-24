Жизнь без 20 процентов тела: как наглядно представить себе потери Украины с начала войны
Украина не контролирует около 20 процентов своей территории — и осознать это достаточно просто. Для этого бывший военнослужащий Юрий Гудименко предлагает представить, что вы не контролируете 20 процентов своего тела...
Сейчас оккупированными являются около двадцати процентов территории Украины.
Проведите с собой эксперимент. Выберите любые 20% территории своего тела и представьте, что вы их не контролируете.
Мне это представить легко. Юридически правая рука у меня есть. По факту — сигналы мозга туда не проходят, и нет не только нервов, но и костей там, где они бы должны были быть. "Спасибо" морской пехоте СФ ВМФ РФ. У них 120-мм минометные мины отрабатывают без проблем, в отличие от наших.
Двадцать процентов, которые болят каждый день.
Крым, где я гулял по темным улицам с замечательной девушкой в студенчестве. Мамай-гора, где я рукополагался как археолог. Донецк с Евро-2012. Мариуполь. Верхнеторецкое. Пески. Авдеевка. Кирилловка.
Так много названий. Так много воспоминаний. Так больно.
20%.
Так хорошо, когда я ничего не чувствую, поет Плацебо.
Но я чувствую физически каждый потерянный метр. Каждую историю. Каждое название.
Как же больно.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно