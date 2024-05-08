Город героев и город-крепость: почему города не умирают сами и как чтить память погибших по-новому

Related video

И все же мне категорически не нравится старая советская традиция с "городами-героями", которая была заново введена в начале полномасштабки.

Проблема, как всегда, со смыслами. Города не защищают себя сами и стать героями не могут. Это люди защищают города, а не города защищают людей.

Поэтому повторю не свою, но очень правильную мысль. В этой войне должно быть два статуса для городов: "города героев" и "города-крепости". Города героев — это те, где ГРАЖДАНСКОЕ население оказывало сопротивление оккупантам, как в Энергодаре, Мелитополе, Херсоне, других городах. И города-крепости — это те города, которые оборонялись ВОЕННЫМИ и где шли тяжелые бои, как в городе, так и под его стенами: Мариуполь, Харьков, сейчас Авдеевка и Часик.

Да, города тоже погибали на этой войне. Города были ранеными, искалеченными, из них утекала жизнь. Но города восстают из пепла, а люди уходят навсегда, рискуя одной жизнью и отдавая ее за других.

Именно поэтому "город героев", а не "город-герой". Потому что люди уходят навсегда.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно