В бюджете нет денег. Но разве повышение налогов — единственный вариант?

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Нам предлагают дискуссию о том, нужно ли повышать налоги. А я предлагаю дискуссию о том, почему мы вообще вынуждены об этом говорить.

Окей, в бюджете действительно заканчиваются деньги. Это факт. Но почему?

Может, по тем причинам, которые назвала недавно Пенни Прицкер, специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины: нереформированная таможня и "серые" рынки табака, алкоголя и электроники. "У вас есть доходы, которых вы не получаете и которые должны были бы получить сегодня. Давайте сосредоточимся сначала на этом", — сказала Прицкер дословно. И была права.

Но ведь и это не все. Далеко не все. Есть налоговая имени Гетманцева, которая "доит" бизнес и "крышует" обнал. Первое не дает бизнесу развиваться, реинвестировать, создавать новые рабочие места и, как следствие, платить новые налоги в бюджет и добавленную стоимость. Второе дает возможность процветать коррупции, потому что ни один купленный тендер невозможен без участия налоговой и "обнальщиков", которые прекрасно знакомы и работают в тандеме.

Кроме налоговой, есть еще абсолютно ненужные и убыточные госпредприятия, которые давно надо приватизировать, потому что на них десятилетиями паразитируют мутные типы, которые пришли туда на заре независимости и коррумпируют вокруг себя все, чтобы остаться. Приватизация максимального количества госпредприятий, даже прибыльных, выбросит на обочину истории не только этих типов, но и ненужные расходы, которые несет государство.

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Есть еще нахрен никому не нужные, но многомиллиардные программы в госбюджете, от которых можно избавиться; чиновники, которых можно уволить; судьи, которых можно выгнать и набрать нормальных, чтобы легче было заводить инвестиции...

Ситуация действительно критическая, и в ближайшие пару месяцев нам надо срочно что-то делать, потому что 500 млрд грн, как правило, с неба не падают, по крайней мере, на меня (в отличие, кстати, от 120-мм минометных мин).

Но нам предлагают только дискуссию о том, нужно ли повышать налоги. А я говорю, что разговор об этом неотъемлем от вопроса "а какого, собственно, х...?".

Меня вот учили в свое время, что результата может и не быть, но сделать надо максимум из возможного для этого результата. А вы что, все сделали, чтобы найти деньги в бюджет? Все попробовали? Все опции исчерпаны? Вся домашняя работа сделана? Или как?

Спойлер: налоги все равно поднимут, потому что другого выхода нет. Но нет его не потому, что звездочки так сошлись. А по вышеупомянутым причинам.

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