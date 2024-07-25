Налоги в Украине вырастут. Но получит ли армия ресурсы для обороны страны?

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Вы же помните, что экономика — это база нашей обороноспособности?

Так вот, скоро от украинской экономики ничего не хотят оставить.

Не секрет, что развитые и успешные страны, принимая решения, изучают различные сценарии их реализации и их последствия. А у нас сначала что-то заявляют, потом делают, потом охают и ахают. Но поздно.

Так вот, если мы убьем экономику, охать и ахать будет просто некому.

Потому что армия и ОПК потеряют ресурсную базу (может, в этом и есть тайный смысл??).

Что случилось?

Кабмин предлагает повысить налоги, акцизы и сборы.

Нет, он не предлагает:

сократить неэффективные расходы;

сократить чиновников и ненужные сотни функций государства;

сократить пустые, по своему функционалу, государственные институции;

занимать деньги (у того же Нацбанка, как во Вторую мировую войну американское казначейство занимало у ФРС);

приватизировать остатки госсобственности, включая десятки тысяч объектов недвижимости;

стимулировать экономику для расширения налоговой базы;

прекратить рисовать схемы с фиктивным НДС;

прекратить пилить бюджет, в конце концов;

стимулировать выход бизнеса из тени (через улучшение налоговой политики).

Они предлагают:

поднять налоги на труд до 23% с 19,5% (за исключением ЕСВ);

на частных предпринимателей;

на тех, кто использует генераторы для обеспечения себя электричеством (ведь государство не смогло защитить энергообъекты, потратив сотни миллиардов долларов);

поднять налоги на посылки, получаемые украинцами из-за рубежа;

и др.

О кривой Лаффера, похоже, не слышали уши. Ведь рост налогов, как правило, приводит к краткосрочному росту налоговых поступлений и дальнейшему их сокращению из-за сокращения экономической активности и перетекания ее в тень.

Всего в госбюджет планируют привлечь 140 млрд грн...

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Глухая стена, неопределенность и выживание. Что своими налоговыми изменениями готовит власть украинцам

Кстати, на неуспешную защиту энергообъектов уже потратили 60 млрд грн налогоплательщиков:

нет защиты;

генерации нет;

ответственных нет.

Но нужны еще деньги — и решили обложить бизнес еще большей данью.

Напомню, что до широкомасштабного вторжения именно малый и средний бизнес формировал до 50% ВВП. Сегодня главный в создании ВВП — государство и оно является главным капиталистом и монополистом и ресурсным центром:

монополист в генерации энергетики;

монополист в добыче и транспортировке газа;

монополист в транспортной инфраструктуре;

монополист в банковском секторе.

Но чиновники не заинтересованы в повышении эффективности госсектора, это долго, да и сложно. Проще обложить украинский бизнес новой данью.

Что касается последствий, они очевидны (вскоре будут результаты социологии):

бизнес-климат в стране ухудшится (ну не идут инвесторы в страну, где за 10 лет 200 раз меняли налоговое законодательство, и каждый раз в худшую сторону);

бизнес-активность в стране снизится;

вырастет безработица и сократятся вакансии;

активизируется миграция бизнеса и людей из Украины;

вырастет доля тени в экономике;

вырастут коррупционные доходы силовиков, фискалов и некоторых депутатов.

Как следствие, Армия недополучит необходимые ресурсы для нашей обороны.

Законопроект Кабмин уже вынес в Раду. Хочу теперь посмотреть на депутатов, которые за него проголосуют. Каждый из них будет по умолчанию врагом своей страны.

Нет, это не хейтинг.

Как сказано выше — перед повышением налогов проведите работу над снижением расходов.

Но если этого нет, то происходящее — диверсия против Украины.

...

P.S. Забыл упомянуть. При этом сотрудникам налоговой зарплаты подняли вдвое (!!!)

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