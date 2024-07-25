Налоги в Украине вырастут. Но получит ли армия ресурсы для обороны страны?
Кабмин предлагает повысить налоги, акцизы и сборы. Напоминая об этом, аналитик Анатолий Амелин просит помнить также о том, что рост налогов, как правило, приводит к краткосрочному росту налоговых поступлений и последующему их сокращению из-за сокращения экономической активности и перетекания ее в тень.
Вы же помните, что экономика — это база нашей обороноспособности?
Так вот, скоро от украинской экономики ничего не хотят оставить.
Не секрет, что развитые и успешные страны, принимая решения, изучают различные сценарии их реализации и их последствия. А у нас сначала что-то заявляют, потом делают, потом охают и ахают. Но поздно.
Так вот, если мы убьем экономику, охать и ахать будет просто некому.
Потому что армия и ОПК потеряют ресурсную базу (может, в этом и есть тайный смысл??).
Что случилось?
Кабмин предлагает повысить налоги, акцизы и сборы.
Нет, он не предлагает:
- сократить неэффективные расходы;
- сократить чиновников и ненужные сотни функций государства;
- сократить пустые, по своему функционалу, государственные институции;
- занимать деньги (у того же Нацбанка, как во Вторую мировую войну американское казначейство занимало у ФРС);
- приватизировать остатки госсобственности, включая десятки тысяч объектов недвижимости;
- стимулировать экономику для расширения налоговой базы;
- прекратить рисовать схемы с фиктивным НДС;
- прекратить пилить бюджет, в конце концов;
- стимулировать выход бизнеса из тени (через улучшение налоговой политики).
Они предлагают:
- поднять налоги на труд до 23% с 19,5% (за исключением ЕСВ);
- на частных предпринимателей;
- на тех, кто использует генераторы для обеспечения себя электричеством (ведь государство не смогло защитить энергообъекты, потратив сотни миллиардов долларов);
- поднять налоги на посылки, получаемые украинцами из-за рубежа;
- и др.
О кривой Лаффера, похоже, не слышали уши. Ведь рост налогов, как правило, приводит к краткосрочному росту налоговых поступлений и дальнейшему их сокращению из-за сокращения экономической активности и перетекания ее в тень.
Всего в госбюджет планируют привлечь 140 млрд грн...Важно
Кстати, на неуспешную защиту энергообъектов уже потратили 60 млрд грн налогоплательщиков:
- нет защиты;
- генерации нет;
- ответственных нет.
Но нужны еще деньги — и решили обложить бизнес еще большей данью.
Напомню, что до широкомасштабного вторжения именно малый и средний бизнес формировал до 50% ВВП. Сегодня главный в создании ВВП — государство и оно является главным капиталистом и монополистом и ресурсным центром:
- монополист в генерации энергетики;
- монополист в добыче и транспортировке газа;
- монополист в транспортной инфраструктуре;
- монополист в банковском секторе.
Но чиновники не заинтересованы в повышении эффективности госсектора, это долго, да и сложно. Проще обложить украинский бизнес новой данью.
Что касается последствий, они очевидны (вскоре будут результаты социологии):
- бизнес-климат в стране ухудшится (ну не идут инвесторы в страну, где за 10 лет 200 раз меняли налоговое законодательство, и каждый раз в худшую сторону);
- бизнес-активность в стране снизится;
- вырастет безработица и сократятся вакансии;
- активизируется миграция бизнеса и людей из Украины;
- вырастет доля тени в экономике;
- вырастут коррупционные доходы силовиков, фискалов и некоторых депутатов.
Как следствие, Армия недополучит необходимые ресурсы для нашей обороны.
Законопроект Кабмин уже вынес в Раду. Хочу теперь посмотреть на депутатов, которые за него проголосуют. Каждый из них будет по умолчанию врагом своей страны.
Нет, это не хейтинг.
Как сказано выше — перед повышением налогов проведите работу над снижением расходов.
Но если этого нет, то происходящее — диверсия против Украины.
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P.S. Забыл упомянуть. При этом сотрудникам налоговой зарплаты подняли вдвое (!!!)
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