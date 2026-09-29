Приглашение к войне: как нерешительная Европа провоцирует Путина на агрессию

Выдержит ли Европа войну на два фронта?

Да, именно два. Первый уже возглавляет европейская Украина. Россия же, по данным разведок, хочет открыть второй. Только он будет выглядеть не так, как представляется в воображении.

Танковых колонн на Вильнюс не будет. Второй фронт уже открыт — Европа просто отказывается называть это войной.

Факты последних месяцев.

Дрон со взрывчаткой попадает в крыло украинского Ан-124 в аэропорту Лейпцига — и Германия впервые официально называет виновника: Россия. Крылатая ракета Х-101 пролетает сто километров вглубь Польши. Взрыв на железнодорожной линии Варшава–Люблин, на маршруте поставок в Украину. Британские суды выносят приговоры поджигателям, завербованным российскими спецслужбами через Telegram. Добавьте к этому серию обрывов кабелей в Балтийском море и срезанные на прошлой неделе камеры на латвийской границе — исполнителей там пока не назвали, но почерк один.

…

Глава МИД Польши Сикорский точно выразился: действия России "стали кинетическими".

Немецкий министр внутренних дел формулирует это иначе: "Мы не находимся в состоянии войны, но каждый день становимся мишенью гибридной войны". Институт изучения войны назвал это мучительной попыткой отрицать реальность.

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В этом я согласен с американцами.

…

Чего хочет Россия?

Не Нарва и не Сувалки, как считают некоторые. Цель — доказать, что статья 5 НАТО не работает. Что коллективная оборона — это не автоматизм, а долгие переговоры испуганных столиц. Подорви веру в статью 5 — и НАТО распадется без единого выстрела по Брюсселю.

Дроны, диверсии, агентура, "дружественные" партии — инструменты этой одной операции.

…

Как может выглядеть эскалация?

Если проанализировать оценки разведывательных служб Дании, Эстонии, Литвы, Германии и доклад ISW, можно составить вероятные сценарии до 2029 года.

24 сентября датская военная разведка предупредила о нападениях "с высоким риском жертв" уже в ближайшие месяцы. Ограниченная "проба" статьи 5 — наша оценка вероятности составляет 20%.

Удар по логистическому хабу снабжения Украины. Или крымский вариант: "зеленые человечки" без опознавательных знаков в Нарве или Латгалии. Расчет не на захват территории, а на спор внутри НАТО: "А точно ли это Россия? А точно ли это статья 5?". Пока столицы спорят — цель достигнута.

Сразу оговорюсь: Крым-2014 там не повторить. В России на полуострове стояли 20 тысяч легальных штыков, а Киев решил не стрелять. Прибалтика усвоила урок: с людьми с оружием без опознавательных знаков будут действовать, надеюсь, сразу, без юридических дискуссий.

Ловушка атрибуции направлена не на Таллинн, а на Берлин и Рим. Операция против стран Балтии — вероятность 7% на сегодняшний день.

Но 20–25%, если войну в Украине "заморозят" на условиях Москвы, а США продолжат вывод войск. Датчане подсчитали: после замораживания России потребуется около 6 месяцев для локальной войны против соседа и около 2 лет — для региональной войны на Балтике.

…

Сможет ли Россия это вытянуть?

Для крупномасштабной войны — нет. Для кратковременного удара — да.

Посмотрим на цифры:

военные расходы составили около 10% ВВП;

дефицит бюджета, по оценке украинской СЗР, уже превысил ликвидные резервы;

набор контрактников провалился, а в танковых хранилищах осталось ~1 650 машин, пригодных к восстановлению.

Но именно сейчас эта слабость делает Кремль еще более опасным: к 2030 году перевооруженная Европа станет для него непосильной задачей, а значит, действовать нужно раньше.

Более того, сегодня и США слабы: они израсходовали критически важные запасы ракет и оружия в странной войне с Ираном. И это создает стимул для Пекина, который завершит перевооружение в 2027 году.

…

Ослабевающий игрок, обладающий ядерным оружием, — повод не расслабляться, а готовиться.

Что это означает для Украины?

Во-первых.

Украинский фронт — это и есть оборона Европы. Каждый месяц, пока Силы обороны сдерживают Россию, откладывается переброска ее войск в Прибалтику. Мы — первый эшелон сдерживания НАТО, не являясь членами НАТО.

Во-вторых.

"Мирное соглашение" без ограничений на восстановление российской армии — это не мир, а перенос войны в Прибалтику с отсрочкой на два года. Партнерам нужно говорить об этом прямо, приводя цифры их же разведок.

Третье.

У Украины есть то, чего нет ни у кого в Европе: опыт и технологии по сбиванию тысяч дронов в месяц. Сбивать "герань" за 30 тысяч долларов ракетой за миллионы Европа не сможет с экономической точки зрения. Дешевые перехватчики, обученные расчеты, совместное производство — наш продукт и наш пропуск в архитектуру европейской безопасности. Это не просьба — это предложение.

…

Так выдержит ли?

Выдержит при одном условии: если отреагирует на второй фронт как на войну, а не как на криминальную хронику.

Заранее согласованная реакция на провокацию, ПВО над логистикой, защита заводов и железных дорог — и "проба статьи 5" теряет для Кремля смысл.

Каждый безнаказанный тест — 2008, 2014 — Россия воспринимала как приглашение к следующему. И делала следующий шаг. Сейчас, похоже, идет такая подготовка.

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