Нападет ли РФ на ЕС и почему до сих пор не нанесла массированный удар по Украине: что стоит за главными заявлениями последних дней

Нападение РФ на Европу, странные звонки Путина Трампу и массированный удар по Украине, которого ждут уже несколько дней. Фокус разобрал с Олегом Ждановым самые громкие заявления последних дней — от новых точек вторжения до возможной провокации против НАТО "под чужим флагом".

России может быть сложно просто остановить войну против Украины, ведь Кремль уже создал огромную военную машину, которую придётся отзывать с фронта и переводить на мирные рельсы. Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что вместо прямой атаки на НАТО Москва продолжит боевые действия в Украине, может создать новые очаги вторжения на северо-востоке, а Альянс попытается проверить ситуацию с помощью провокации "под чужим флагом". Отдельно эксперт предупреждает о риске нового массированного удара РФ после дипломатической активности в Нью-Йорке.

Путину нужна победа: почему Зеленский заговорил об угрозе для Европы

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили возможные меры по деэскалации и укреплению украинской ПВО перед зимой.

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По итогам переговоров Зеленский заявил, что считает очень высоким риск российского нападения на соседние европейские страны — не только с помощью дронов или ракет, но и в формате наземной операции. Президент связал это с тем, что Путину нужен результат войны, который можно показать российскому обществу.

"Я считаю, что он боится, что его солдаты вернутся домой. Поэтому, если он боится, ему нужна победа", — заявил Зеленский.

По его словам, Кремль мог бы преподнести захват всей Донецкой области как победу, однако в настоящее время РФ не в состоянии этого добиться. Поэтому Путин может попытаться расколоть Европу или усугубить противоречия между ней и США.

Военный эксперт Олег Жданов не считает прямое вторжение России на территорию НАТО наиболее вероятным сценарием. Если Путину нужна война для удержания ситуации внутри РФ под контролем, то, по его оценке, Кремль, прежде всего, будет продолжать боевые действия против Украины.

"Я думаю, что он не будет вторгаться в НАТО. Если ему нужна война для дальнейшего удержания власти в стране и вообще для удержания страны под контролем, то он будет максимально продолжать боевые действия на юго-востоке нашей страны", — говорит Фокусу Жданов.

Проблемой для Москвы является и сама армия, созданная для войны: в случае завершения боевых действий огромное количество военнослужащих придется возвращать к обычной службе или мирной жизни, а их доходы существенно изменятся.

"У него там почти миллионная армия. И что делать с этим миллионом, если в следующем месяце они получат зарплату в рамках штатной должности, а не за боевые, как получают сегодня? Что вы будете делать, когда закончится "СВО"? Поэтому вывести эту махину из боя он не может", — объясняет эксперт.

Новые очаги вторжения на северо-востоке

Жданов предполагает, что параллельно с боевыми действиями на востоке Россия может усилить давление в приграничных областях Украины.

"Возможно, он может активизировать наступательные действия на северо-востоке. То есть в приграничных областях могут появиться новые очаги вторжения. Ну, вот как он ставил задачу — буферная зона", — говорит эксперт.

Таким образом, Москва может поддерживать военную напряжённость и вынуждать Украину распределять резервы между различными направлениями, не переходя при этом к прямой войне с НАТО.

Может ли Россия вступить в НАТО

Совершенно иная ситуация, подчеркивает Жданов, возникнет, если регулярная российская армия открыто пересечет границу страны-члена НАТО.

"Прямое вторжение на территорию войсками — это уже будет война. И здесь уже никак не скроешь, придется вступать в бой", — говорит он.

На восточном фланге НАТО находятся не только национальные армии. В частности, Германия развертывает в Литве на постоянной основе 45-ю бронетанковую бригаду Бундесвера, которая должна достичь полной боевой готовности к концу 2027 года.

"Что будут делать эти войска? Они будут бежать? Они будут просто сидеть за забором или будут открывать огонь по российским войскам?" — задает вопрос Жданов.

Именно поэтому эксперт считает прямой наступление на страны Балтии менее вероятным, чем попытку проверить НАТО другим способом.

"Максимум батальон": как Путин может проверить НАТО

Такой сценарий Жданов называет операцией "под чужим флагом", причастность к которой Москва могла бы отрицать.

"Единственное, на что способен Путин, и, кстати, чего опасаются члены НАТО, — он может проверить их, бросить яблоко раздора. Провести операцию под чужим флагом. А для этого потребуется максимум батальон", — говорит Жданов.

Согласно его сценарию, небольшое подразделение в чужой форме может проникнуть на территорию одной из прибалтийских стран, провести рейдовые и диверсионные действия и отступить.

"В чужой форме, под чужим флагом, допустим, входит в одну из прибалтийских стран, проводит рейдовые операции с нанесением урона, организуя массированные диверсионные действия, и уходит", — описывает эксперт.

По его мнению, целью было бы не захват территории, а создание разногласий внутри НАТО по поводу того, кто совершил нападение и как именно на него реагировать.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы безопасности одного из них. Статья 5 касается уже вооруженного нападения и коллективной обороны. При этом консультации в соответствии со статьей 4 не являются обязательным предварительным условием для применения статьи 5.

Заявления Зеленского — сигнал Трампу

Жданов считает, что слова Зеленского о возможном нападении РФ на НАТО имеют и дипломатический подтекст.

"Его заявления о том, что Путин нападет на НАТО, — это публичные заявления, они адресованы Трампу. Он пытается представить Путина в как можно более агрессивном свете, чтобы наконец убедить Трампа: Путин — не друг, Путин — враг", — считает эксперт.

Жданов скептически оценивает и контакты Киева с Вашингтоном. По его словам, Россия пытается повлиять на позицию Трампа через прямые контакты ещё до его переговоров с Зеленским.

"Как только у Трампа была запланирована встреча с Зеленским, накануне этой встречи — звонок Путина. Это как некая волшебная таблетка. Путин позвонил, чтобы тот правильно понимал слова Зеленского и правильно отвечал на его запросы и просьбы", — говорит Жданов.

Когда Россия может нанести новый массированный удар

Последнюю часть прогноза Жданов связывает уже с непосредственной угрозой для Украины.

По его словам, разведка партнеров уже несколько дней фиксирует готовность России к масштабной комбинированной атаке.

"Россия готова нанести комбинированный массированный удар по территории нашей страны. И ракеты уже учли, и самолеты — мы знаем, что они заправились и улетели на свои аэродромы. Но удара не последовало", — говорит Жданов.

Эксперт предполагает, что Москва может отложить атаку из-за дипломатической активности в Нью-Йорке. Массированный удар в тот момент, когда Зеленский находится на Генеральной Ассамблее ООН и обсуждает с партнерами вопрос о мире, дал бы Украине дополнительный аргумент против Кремля.

"Если бы он сегодня ночью нанёс удар по Киеву, то Зеленский сразу же с фотографиями и материалами появился бы на переговорах: смотрите, пока мы здесь говорим о мире, Путин не хочет мира, он хочет войны", — отмечает Жданов.

Поэтому эксперт прогнозирует, что Россия может нанести новый массированный удар уже после завершения нынешней дипломатической активности.

"В ближайшие одну-две сутки после окончания операции будет нанесён массированный удар", — считает Жданов.

Напомним, накануне официальный представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что одной из главных угроз для Украины остаются баллистические ракеты, для противодействия которым стране крайне необходимы дополнительные современные системы ПВО, способные их перехватывать.

Кроме того, Фокус пытался выяснить, смогут ли российские войска уже этой зимой добраться до Запорожья. Опрошенные изданием эксперты не увидели предпосылок для прорыва непосредственно к городу: россияне действительно используют тактику инфильтрации небольшими группами на Ореховском направлении, однако пока такие действия носят локальный характер, тогда как главной угрозой для Запорожья остаются постоянные обстрелы.