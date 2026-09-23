"Турист" с флагом или настоящий прорыв: смогут ли россияне войти в Запорожье этой зимой

Российская пехота в Запорожье уже этой зимой — такой сценарий озвучил командир штурмового полка Дмитрий Филатов "Перун". Однако опрошенные Фокусом эксперты не видят сейчас предпосылок для прорыва в город: на отдельных участках россиян, напротив, оттесняют, а их попытки инфильтрации у Орехова пока носят локальный характер. Фокус выяснил, насколько реально РФ может приблизиться к Запорожью и что на самом деле сегодня угрожает городу.

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун" заявил, что уже этой зимой российские военные могут попытаться проникнуть в Запорожье небольшими пехотными группами. Если противнику удастся закрепиться в городе, по его словам, это может привести к ожесточённым боям.

Филатов считает, что с ухудшением погодных условий россияне будут искать слабые места в украинской обороне и пытаться применять тактику инфильтрации. Среди наиболее уязвимых участков он назвал район Степногорска и побережье Днепра.

Впрочем, опрошенные Фокусом военные эксперты сомневаются, что в нынешней ситуации на фронте российские пехотные группы способны уже в ближайшие месяцы добраться непосредственно до Запорожья. Они обращают внимание на расстояние до города, конфигурацию линии фронта и ситуацию на Степногорском и Ореховском направлениях. В то же время угроза для областного центра сохраняется — однако сейчас она связана прежде всего не с появлением российской пехоты в окрестностях, а с постоянными ударами по городу.

Видео дня

Россияне в Запорожье этой зимой: что происходит на подступах к городу

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что прогноз о возможном проникновении российских подразделений в Запорожье уже к концу года вызывает у него удивление. По его словам, нынешняя ситуация на Степногорском плацдарме не свидетельствует о приближении такого сценария.

"Если честно, у меня это заявление вызывает определенный диссонанс. Если говорить о непосредственной зоне Запорожья, то уже не первый месяц отмечаются успехи в районе Степногорского плацдарма. Мы там значительно расширили зону контроля, в частности в районе самого Степногорска вдоль трассы М-18. Россияне сейчас заблокированы в третьем микрорайоне", — говорит Фокусу Коваленко.

По его словам, Силы обороны также расширили зону контроля в районе Плавней, а российские войска постепенно оттесняются в сторону Каменского.

"Можно сказать, что наши передовые подразделения доходят даже до станции 1138, а россияне постепенно втискиваются в Каменское. То есть говорить о том, что они смогут проникнуть с южного направления до конца года непосредственно в Запорожье, — я не знаю, откуда берется такая информация", — отмечает Коваленко.

В то же время на Ореховском направлении российские военные действительно применяют тактику инфильтрации небольшими группами. Аналогичные действия противника в районах Малых Щербаков, Степового и Щербаков подтверждались также в Группировке войск "Юг".

"Россияне действительно сейчас проводят инфильтрационные действия в направлении Орехова. Они пытаются обойти Новоданиловку, которую не контролируют, обойти Малую Токмачку, которую также не контролируют полностью, а закреплены лишь в её восточной и южной частях. Также в районе Малой Токмачки они пытаются продвинуться вдоль трассы О0815 в район железнодорожной станции. Но пока нельзя говорить, что им всё удаётся", — поясняет эксперт.

По его словам, для таких действий россияне используют рельеф местности и естественные укрытия.

"Они обходят Малую Токмачку и Новоданиловку, прикрываясь балкой Белоглинка, и проникают в Орехов небольшими, а порой и вовсе единичными группами. Это может быть фактически один "смертник" с флагом Российской Федерации. То же самое — в районе балки Великая Каменная. Они проникают поодиночке, демонстрируют флаг, чтобы показать, что якобы там присутствуют, а затем их нейтрализуют", — говорит Коваленко.

По мнению обозревателя, такие действия пока носят скорее локальный и пропагандистский характер.

"Инфильтрации в Орехов происходят в первую очередь ради пропагандистского эффекта, а не ради чего-то более глобального. Сам Орехов расположен примерно в 50 километрах от Запорожья. Безусловно, мы должны быть готовы ко всему. Но если мы говорим именно о Запорожском направлении, Степногорском плацдарме, районе Щербаков, Малых Щербаков и Орехова, то такой прогноз, мягко говоря, не соответствует действительности", — отмечает Коваленко.

Отдельным препятствием для российской тактики инфильтрации является сама местность на южных подступах к Запорожью.

"Южное направление от Степногорска к Запорожью является наиболее сложным для проведения инфильтрации, поскольку там много водных преград. Есть река Конская, а кроме того — ряд населенных пунктов, которые фактически образуют пояс: Речное, Григоровка, Веселянка, Малокатериновка. Просто проникнуть непосредственно в Запорожье на данный момент невозможно", — говорит эксперт.

Именно поэтому Коваленко считает преувеличенным прогноз о появлении российских военных в Запорожье уже до конца года.

"Такой прогноз до конца года, как мне кажется, — это скорее некий хайп, призванный привлечь к себе внимание СМИ, чем оценка реальных рисков для города", — говорит он.

При этом, по словам Коваленко, ранее ситуация на этом направлении была для Запорожья более опасной, когда россияне расширяли зону контроля в районе Степногорска и Приморского. Сейчас же украинские силы присутствуют в южной части Степногорского плацдарма, в районе Плавней, вблизи Малых Щербаков, и постепенно наступают в направлении Каменского.

"Россияне даже на своих Z-каналах обеспокоены тем, что через некоторое время им, возможно, придется покинуть Каменское. Поэтому я не знаю, как объяснить информацию о том, что уже этой зимой они могут оказаться непосредственно в Запорожье", — заключает Коваленко.

22 сентября пресс-секретарь Группировки войск (сил) "Юг" Анастасия Шевченко также заявила, что оснований говорить о высокой вероятности проникновения российских групп непосредственно в Запорожье сейчас нет. По её словам, линия боевого соприкосновения проходит примерно в 30 км от города, логистические маршруты и пути продвижения российских военных находятся под контролем, а изменений в действиях противника, которые свидетельствовали бы о подготовке непосредственного продвижения к областному центру, пока не фиксируется.

Не пехота на окраинах: какая угроза для Запорожья является реальной

Военный обозреватель Денис Попович также отмечает, что прогноз о возможном проникновении российских диверсионных групп в Запорожье его удивил.

"Я слышал это заявление. Оно меня удивило. Насколько я знаю, в УГВ "Юг" его уже опровергли. Инфильтрационные группы россиян практически не заходили в Запорожье даже тогда, когда противник находился ближе к Запорожью, чем сейчас, а сейчас бои идут примерно в 30 км от города", — говорит Фокусу Попович.

Эксперт не исключает, что отдельный российский военнослужащий теоретически может попытаться проникнуть как можно дальше для съемки пропагандистского видео. Однако, по его словам, это не будет означать ни прорыва фронта, ни появления полноценных российских подразделений в городе.

"Конечно, можно предположить, что какой-нибудь российский "турист" ради громкого скандала проникнет на окраину Запорожья, но долго он там не продержится", — отмечает эксперт.

В то же время Попович считает, что главная опасность для Запорожья сейчас заключается совсем в другом.

"Актуальная угроза для Запорожья — это постоянные обстрелы, и в этом смысле я, к сожалению, пока не вижу выхода", — заключает военный обозреватель.

Напомним, 21 сентября российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате удара были повреждены два многоэтажных здания, торговый центр и одно из высших учебных заведений, возникли пожары. Один человек пострадал. Позже стало известно, что российский дрон уничтожил ТЦ "Амстор" в Хортицком районе города.

Кроме того, 23 сентября во время российской атаки на Киев была повреждена железнодорожная инфраструктура, ранения получил сотрудник "Укрзалізниці". Из-за последствий удара часть поездов задерживалась, а компания предупредила пассажиров о возможных изменениях в расписании и пообещала вернуть полную стоимость билетов тем, кто из-за задержек откажется от поездки.