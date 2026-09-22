Россияне могут попытаться зайти в Запорожье этой зимой: командир ВСУ назвал возможный сценарий

Предстоящая зима может привести к обострению ситуации на линии фронта, а одним из наиболее опасных направлений по-прежнему остается Запорожское.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов ("Перун") считает, что оккупанты могут попытаться проникнуть в Запорожье небольшими пехотными группами, и если врагу удастся закрепиться в городе, за него придется вести тяжелые бои. Об этом он заявил в эфире "Днепр ТВ".

Усиление давления и резервы противника

Военный эксперт прогнозирует, что с ухудшением погоды россияне будут искать слабые места в украинской обороне и перегруппировывать силы. Для этого РФ уже готовит отдельную резервную группировку, которую задействуют для расширения наступления или усиления сложных участков.

Открытой мобилизации в России не ожидается — нынешних темпов скрытого комплектования врагу хватает для восполнения потерь и продолжения боевых действий.

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Ситуация на других направлениях

Часть сил противник уже перебросил на Добропольское направление для продвижения в сторону Краматорска, чему сейчас противодействует украинский Генштаб. На Запорожском направлении под угрозой остаются район Степногорска и побережье Днепра.

Филатов подчеркнул, что предстоящий период будет тяжелым как для армии, так и для гражданского населения, а многое будет зависеть от готовности местных властей. Кроме того, он отметил: если Украина не продемонстрирует активных результатов на поле боя в следующем году, это может привести к сокращению объемов европейской помощи.

Напомним, что бывший мэр Белгорода и экс-заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев погиб в ходе российской войны против Украины.

Украинский беспилотник-перехватчик Sting S в ходе боевых испытаний уничтожил российский реактивный дрон "Герань-5". Украина испытывает новое поколение перехватчиков для борьбы с быстрыми ударными дронами РФ.