Росіяни можуть спробувати зайти в Запоріжжя цієї зими: командир ЗСУ назвав можливий сценарій

Майбутня зима може принести загострення на лінії фронту, а одним із найбільш ризикованих напрямків залишається Запорізький.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов ("Перун") вважає, що окупанти можуть спробувати проникнути до Запоріжжя невеликими піхотними групами, і якщо ворогу вдасться зачепитися за місто, за нього доведеться вести важкі бої. Про це він сказав Дніпро TV.

Посилення тиску та резерви ворога

Військовий прогнозує, що з погіршенням погоди росіяни шукатимуть слабкі місця в українській обороні та перегруповуватимуть сили. Для цього РФ вже готує окреме резервне угруповання, яке задіють для розширення наступу або підсилення складних ділянок.

Відкритої мобілізації в Росії не очікується — нинішніх темпів прихованого комплектування ворогу вистачає для поповнення втрат і продовження дій.

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Ситуація на інших напрямках

Частину сил противник вже перекинув на Добропільський напрямок для просування у бік Краматорська, чому зараз протидіє український Генштаб. На Запорізькому напрямку під загрозою залишаються район Степногірська та узбережжя Дніпра.

Філатов підкреслив, що майбутній період буде важким як для армії, так і для цивільних, а багато чого залежатиме від готовності місцевої влади. Крім того, він зауважив: якщо Україна не показуватиме активних результатів на полі бою наступного року, це може призвести до скорочення обсягів європейської допомоги.

Нагадаємо, колишній мер Бєлгорода та ексзаступник губернатора Бєлгородської області Костянтин Полєжаєв ліквідований на російській війні проти України.

Український безпілотник-перехоплювач Sting S під час бойових випробувань знищив російський реактивний дрон "Герань-5". Україна випробовує нове покоління перехоплювачів для боротьби зі швидкими ударними дронами РФ.