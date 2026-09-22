На війні проти України ліквідували ексмера Бєлгорода Костянтина Полєжаєва, — ЗМІ

Колишній мер Бєлгорода та ексзаступник губернатора Бєлгородської області Костянтин Полєжаєв ліквідований на російській війні проти України.

Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

Полєжаєв підписав контракт у серпні 2024 року, а в жовтні стало відомо, що його звільнили з-під варти на час виконання контракту.

Раніше колишнього чиновника засудили до п’яти років колонії суворого режиму та штрафу у 36 млн рублів. Його визнали винним у відмиванні бюджетних коштів разом із спільниками через Фонд реформування ЖКГ та Центр екологічної безпеки регіону.

Наразі офіційного підтвердження його смерті немає.

Що відомо про Костянтина Полєжаєва

Костянтин Полєжаєв народився у 1972 році. Він закінчив Харківський автомобільно-дорожній технічний університет, після чого працював у системі дорожнього господарства Бєлгородської області. У 2015–2019 роках Полєжаєв очолював адміністрацію Бєлгорода, а з 2019 року був заступником губернатора області з питань ЖКГ.

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У липні 2023 року губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звільнив Полєжаєва з посади заступника. Причиною він назвав систематичне невиконання обов'язків, зокрема неналежну організацію відновлення житла у Шебекіно та Новій Таволжанці.

У 2024 році Полєжаєва засудили за отримання хабаря в особливо великому розмірі. За даними прокуратури РФ, у 2020–2023 роках він отримав від директора комерційної компанії два автомобілі загальною вартістю понад 18 млн рублів за сприяння в отриманні держконтрактів та загальне покровительство. Суд призначив йому п'ять років колонії суворого режиму та штраф у 36 млн рублів.

Ще до оголошення вироку, 6 серпня 2024 року, Полєжаєв підписав контракт з Міноборони РФ. У жовтні Бєлгородський обласний суд призупинив провадження у його кримінальній справі та звільнив його з-під варти на період служби.

Нагадаємо, 21 липня 2026 року в Бєлгороді під час атаки безпілотника на АЗС загинув секретар міського відділення КПРФ Олександр Логвінов. За даними російських ЗМІ, дрон влучив у його автомобіль на території АЗС “Лукойл”.

21 липня Бєлгород опинився під ракетним ударом. Після вибухів у деяких районах міста зникла вода, а OSINT-аналітики припустили, що ціллю могли бути об'єкти енергетичної інфраструктури.