Замість в'язниці: ексзаступник губернатора Бєлгородської області воюватиме проти України
За даними журналістів, Костянтин Полежаєв вже підписав контракт зі збройними силами РФ.
Колишній заступник губернатора Бєлгородської області РФ Костянтин Полежаєв замість того, щоб відбувати п'ятирічне покарання у в'язниці за відмивання бюджетних коштів, поїде воювати проти України. Про це повідомив російський телеграм-канал "Mash".
"Як стало відомо Mash, ексчиновник не відправиться за ґрати. Замість роби він одягне камуфляж і поїде в зону (так званої, — ред.) "СВО". Контракт зі ЗС РФ уже підписав", — йдеться у повідомленні.
Журналісти уточнили, що Полежаєва засудили до п'яти років колонії суворого режиму і штрафу в 36 млн рублів за те, що разом із подільниками відмивав бюджетні гроші через Фонд реформування ЖКГ і Центр екологічної безпеки регіону.
"Спокутувавши провину (на фронті, — ред.), Полежаєв залишиться на волі, але не зможе працювати у владі до 2032 року", — зазначено у повідомленні.
Корупційна справа Полежаєва
За версією слідства, ексзаступник губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова Полежаєв не тільки відмивав гроші, а й ставив своїх людей у різні відомства і забирав із кожного контракту по 20%.
Його затримали ще 21 червня, але свідчення він почав давати лише 11 серпня.
Як зазначили журналісти, Полежаєв подекуди брав свою "частку" у вигляді авто преміумкласу. Зокрема, у його гаражі знайшли Porsche Panamera і Land Rover.
У суді ексзаступник губернатора Бєлгородщини визнав свою провину у справі про колективний хабар у 60 мільйонів рублів, після чого його засудили до п'яти років ув'язнення та штрафу у 36 млн рублів.
Нагадаємо, 12 серпня заступника міністра енергетики України Олександра Хейла затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $500 тисяч.
У цей же день ДБР повідомило, що керівник Державної екологічної інспекції Карпатського округу за три роки незаконно набув у власність два елітних авто та чотири квартири на суму понад 19 млн гривень.