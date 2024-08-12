Замість в'язниці: ексзаступник губернатора Бєлгородської області воюватиме проти України

За даними журналістів, Костянтин Полежаєв вже підписав контракт зі збройними силами РФ.

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Колишній заступник губернатора Бєлгородської області РФ Костянтин Полежаєв замість того, щоб відбувати п'ятирічне покарання у в'язниці за відмивання бюджетних коштів, поїде воювати проти України. Про це повідомив російський телеграм-канал "Mash".

"Як стало відомо Mash, ексчиновник не відправиться за ґрати. Замість роби він одягне камуфляж і поїде в зону (так званої, — ред.) "СВО". Контракт зі ЗС РФ уже підписав", — йдеться у повідомленні.

Журналісти уточнили, що Полежаєва засудили до п'яти років колонії суворого режиму і штрафу в 36 млн рублів за те, що разом із подільниками відмивав бюджетні гроші через Фонд реформування ЖКГ і Центр екологічної безпеки регіону.

"Спокутувавши провину (на фронті, — ред.), Полежаєв залишиться на волі, але не зможе працювати у владі до 2032 року", — зазначено у повідомленні.

Корупційна справа Полежаєва

За версією слідства, ексзаступник губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова Полежаєв не тільки відмивав гроші, а й ставив своїх людей у різні відомства і забирав із кожного контракту по 20%.

Його затримали ще 21 червня, але свідчення він почав давати лише 11 серпня.

Як зазначили журналісти, Полежаєв подекуди брав свою "частку" у вигляді авто преміумкласу. Зокрема, у його гаражі знайшли Porsche Panamera і Land Rover.

У суді ексзаступник губернатора Бєлгородщини визнав свою провину у справі про колективний хабар у 60 мільйонів рублів, після чого його засудили до п'яти років ув'язнення та штрафу у 36 млн рублів.

Нагадаємо, 12 серпня заступника міністра енергетики України Олександра Хейла затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $500 тисяч.

У цей же день ДБР повідомило, що керівник Державної екологічної інспекції Карпатського округу за три роки незаконно набув у власність два елітних авто та чотири квартири на суму понад 19 млн гривень.