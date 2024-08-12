Вместо тюрьмы: экс-заместитель губернатора Белгородской области будет воевать против Украины

По данным журналистов, Константин Полежаев уже подписал контракт с вооруженными силами РФ.

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Бывший заместитель губернатора Белгородской области РФ Константин Полежаев вместо того, чтобы отбывать пятилетнее наказание в тюрьме за отмывание бюджетных средств, поедет воевать против Украины. Об этом сообщил российский телеграм-канал "Mash".

"Как стало известно Mash, экс-чиновник не отправится за решетку. Вместо этого он наденет камуфляж и поедет в зону (так называемой, — ред.) "СВО". Контракт с ВС РФ уже подписал", — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что Полежаева приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей за то, что вместе с подельниками отмывал бюджетные деньги через Фонд реформирования ЖКХ и Центр экологической безопасности региона.

"Искупив вину (на фронте, — ред.), Полежаев останется на свободе, но не сможет работать во власти до 2032 года", — говорится в сообщении.

Коррупционное дело Полежаева

По версии следствия, экс-заместитель губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Полежаев не только отмывал деньги, но и ставил своих людей в различные ведомства и забирал с каждого контракта по 20%.

Его задержали еще 21 июня, но показания он начал давать только 11 августа.

Как отметили журналисты, Полежаев иногда брал свою "долю" в виде авто премиум-класса. В частности, в его гараже нашли Porsche Panamera и Land Rover.

В суде экс-заместитель губернатора Белгородщины признал свою вину по делу о коллективной взятке в 60 миллионов рублей, после чего его приговорили к пяти годам заключения и штрафу в 36 млн рублей.

Напомним, 12 августа заместителя министра энергетики Украины Александра Хейла задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере $500 тысяч.

В этот же день ГБР сообщило, что руководитель Государственной экологической инспекции Карпатского округа за три года незаконно приобрел в собственность два элитных авто и четыре квартиры на сумму более 19 млн гривен.