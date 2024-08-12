Заместителя министра энергетики поймали на взятке в полмиллиона долларов: что известно (фото)
По данным СМИ, речь идет об Александре Хейло. Следователи задокументировали, как он получал через сообщников деньги за разрешение перевезти оборудование с шахт в зоне боевых действий.
СБУ и НАБУ при содействии министра энергетики разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его же заместителем. Деталями 12 августа поделилась пресс-служба СБ Украины.
Заместителя задержали в Киеве на взятке в 500 тысяч долларов. За эту сумму он обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование оборудование с шахт в Донецкой области.
"Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления восточного фронта — Покровском", — подчеркнули в СБУ.
Представители отрасли весной обратились к чиновнику за разрешением на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий, чтобы использовать его на западных шахтах. Но он за это, по информации СБУ, начал требовать взятку.
К схеме были привлечены частный энерготрейдер, руководитель энергокомпании из Николаевской области и глава добывающего предприятия из Донецкой области, откуда и должны были эвакуировать оборудование. Деньги передавали через сообщников.
Следователи задокументировали каждый из "траншей" и задержали всех четырех участников схемы "на горячем". Всем сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, за это преступникам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В НАБУ уточнили, что взятку должны были передавать частями — по 100 тысяч долларов при каждой из пяти встреч. Разоблачение произошло во время передачи третьей части суммы.
В Минэнерго отреагировали
Пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила, что в Кабмин было внесено представление об увольнении чиновника, который находится под следствием. Отмечается, что решение будет принято уже сегодня (12 августа).
"Очищение энергетики от любых коррупционных проявлений — один из приоритетов нашей работы. Министерство тесно сотрудничает с СБУ, НАБУ и другими правоохранительными органами для полного искоренения коррупции в энергетической отрасли", — подчеркнули в Минэнерго.
Ведомство сотрудничает со следствием.
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Александра Хейло уволили с занимаемой должности решением от 12 августа.
В СМИ раскрыли имя подозреваемого
В издании "Бабель" со ссылкой на источники сообщили, что речь идет о заместителе министра энергетики Александре Хейло.
С сайта Минэнерго известно, что он занимает должность с 6 сентября 2023 года. По специальности Хейло — горный инженер, он окончил Государственную горную академию по специальности "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" и Донецкий национальный университет по специальности "Правоведение".
В период 2013-2022 годов Хейло занимал руководящие должности в ГП "ВК "Краснолиманская", ПАО "Энергоинвест Холдинг" и ПАО "Центрэнерго". С декабря 2022 года возглавлял ГП "Укруголь".
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