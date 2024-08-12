Заместителя министра энергетики поймали на взятке в полмиллиона долларов: что известно (фото)

По данным СМИ, речь идет об Александре Хейло. Следователи задокументировали, как он получал через сообщников деньги за разрешение перевезти оборудование с шахт в зоне боевых действий.

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СБУ и НАБУ при содействии министра энергетики разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его же заместителем. Деталями 12 августа поделилась пресс-служба СБ Украины.

Заместителя задержали в Киеве на взятке в 500 тысяч долларов. За эту сумму он обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование оборудование с шахт в Донецкой области.

"Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления восточного фронта — Покровском", — подчеркнули в СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Представители отрасли весной обратились к чиновнику за разрешением на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий, чтобы использовать его на западных шахтах. Но он за это, по информации СБУ, начал требовать взятку.

К схеме были привлечены частный энерготрейдер, руководитель энергокомпании из Николаевской области и глава добывающего предприятия из Донецкой области, откуда и должны были эвакуировать оборудование. Деньги передавали через сообщников.

Схема, организованная заместителем министра энергетики Фото: СБУ

Следователи задокументировали каждый из "траншей" и задержали всех четырех участников схемы "на горячем". Всем сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, за это преступникам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полученная взятка Фото: СБУ Полученная взятка Фото: СБУ

В НАБУ уточнили, что взятку должны были передавать частями — по 100 тысяч долларов при каждой из пяти встреч. Разоблачение произошло во время передачи третьей части суммы.

Один из подозреваемых Фото: НАБУ Полученная взятка Фото: НАБУ

В Минэнерго отреагировали

Пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила, что в Кабмин было внесено представление об увольнении чиновника, который находится под следствием. Отмечается, что решение будет принято уже сегодня (12 августа).

"Очищение энергетики от любых коррупционных проявлений — один из приоритетов нашей работы. Министерство тесно сотрудничает с СБУ, НАБУ и другими правоохранительными органами для полного искоренения коррупции в энергетической отрасли", — подчеркнули в Минэнерго.

Ведомство сотрудничает со следствием.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Александра Хейло уволили с занимаемой должности решением от 12 августа.

В СМИ раскрыли имя подозреваемого

В издании "Бабель" со ссылкой на источники сообщили, что речь идет о заместителе министра энергетики Александре Хейло.

Фото Александра Хейло Фото: пресс-служба Минэнерго

С сайта Минэнерго известно, что он занимает должность с 6 сентября 2023 года. По специальности Хейло — горный инженер, он окончил Государственную горную академию по специальности "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" и Донецкий национальный университет по специальности "Правоведение".

В период 2013-2022 годов Хейло занимал руководящие должности в ГП "ВК "Краснолиманская", ПАО "Энергоинвест Холдинг" и ПАО "Центрэнерго". С декабря 2022 года возглавлял ГП "Укруголь".

Напомним, сообщение о пожаре на территории Запорожской АЭС прокомментировали в МАГАТЭ. Украинские власти заверили, что радиационный фон в районе станции отслеживают специалисты.

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