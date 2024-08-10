До конца следующего года установят солнечные панели на каждом админздании, — Минэнерго

Установка солнечных панелей для автономного питания планируют в школах, больницах и админзданиях.

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В Украине до конца следующего года на всех общественных зданиях установят солнечные панели с системами хранения энергии. Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас Минэнерго реализует программы для бытовых потребителей — беспроцентные кредиты на установку солнечных панелей, вместе с системами хранения энергии. Также работает соответствующая программа для ОСМД.

"Принято решение об обязательности установки до конца следующего года на всех общественных зданиях, учитывая министерства, ведомства, агентства, также областные военные администрации должны обеспечить установку таких солнечных панелей с системами хранения энергии. Все это мы делаем для того, чтобы повысить энергонезависимость как объектов критической инфраструктуры, так и вообще каждого украинца", — отметила Гринчук.

Она добавила, что планируется установка солнечных панелей на больницах и школах, а для больниц действуют несколько различных программ, отдельно через Фонд поддержки энергетики закуплено 6 тысяч панелей для учреждений здравоохранения.

Напомним, что 21 июля сообщалось, что в Украине улучшилась ситуация с энергоснабжением, хотя совсем недавно отключали четыре очереди потребителей. В системе до сих пор есть дефицит мощности, который может возрасти после новых воздушных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры