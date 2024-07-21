Ситуация с энергетикой в Украине улучшилась: в Минэнерго назвали причину (видео)

НЭК "Укрэнерго" ремонтирует систему генерации и распределения электроэнергии, чтобы успеть к холодам, заявил представитель Минэнерго. Пока погода и атомные блоки дают возможность отключать меньшее количество потребителей.

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В Украине улучшилась ситуация с энергоснабжением, хотя совсем недавно отключали четыре очереди потребителей. В системе до сих пор есть дефицит мощности, который может возрасти после новых воздушных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. О мерах, которые предпринимаются для спасения энергетической сферы, заместитель главы Министерства энергетики Николай Колесник рассказал в эфире телемарафона.

Колесник пояснил, что изменилась объективная ситуация с энергоснабжением и поэтому количество отключений действительно уменьшилось. По его словам, причины улучшения — изменение погоды и завершение ремонтных работ на атомных энергоблоках. Однако в дальнейшем все может ухудшиться, подчеркнул чиновник.

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Отключения света в Украине: в "Укрэнерго" сделали обнадеживающее заявление (графики)

"Связано прежде всего с улучшением погодных условий: ужасная жара спадает. Также это связано с особенностями ремонтной компании", — заявил он.

В будущем возможны новые удары ВС РФ по энергообъектам, напомнил Колесниченко. Они будут происходить в условиях, когда и так повреждена генерация и есть дефицит 9 ГВт мощностей. Ближайшая задача — удержать систему и провести максимум ремонтных работ, чтобы произведенную электроэнергию передать потребителям и подготовиться к зиме 2024-2025.

"[Надо — ред.] подготовить объекты генерации и распределения электрической энергии, чтобы к отопительному сезону была возможность передать [потребителям — ред.] всю произведенную электрическую энергию", — сказал представитель Минэнерго.

Отключение света — комментарий Николая Колесника см. с 10:17

На странице Facebook НЭК "Укрэнерго" действительно можно увидеть информацию об уменьшении количества отключений. В частности, с 15 до 17 ч. будет выключаться одна очередь, с 17 ч. и до полуночи — две. Также указано, что происходит импорт электроэнергии из Польши.

Отключение света — заявление "Укрэнерго" 21 июля Фото: Укрэнерго

Отметим, 12 июля представитель НЭК "Укрэнерго" объяснил, почему происходят "несправедливые" отключения света, когда украинцам кажется, что других выключают чаще. По словам чиновника, при выключении четырех и более очередей справедливости не будет, поскольку речь идет о двух третях потребителей. Ситуация меняется при трех очередях — тогда отключают половину абонентов и можно говорить о "справедливости".

Напоминаем, энергетики проверили систему отключений в регионах и выяснили, что в двух областях действовали с нарушениями. Тем временем Фокус собрал информацию о возможном влиянии коррупционных скандалов на деятельность НЭК "Укрэнерго".