Ситуация с энергетикой в Украине улучшилась: в Минэнерго назвали причину (видео)
НЭК "Укрэнерго" ремонтирует систему генерации и распределения электроэнергии, чтобы успеть к холодам, заявил представитель Минэнерго. Пока погода и атомные блоки дают возможность отключать меньшее количество потребителей.
В Украине улучшилась ситуация с энергоснабжением, хотя совсем недавно отключали четыре очереди потребителей. В системе до сих пор есть дефицит мощности, который может возрасти после новых воздушных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. О мерах, которые предпринимаются для спасения энергетической сферы, заместитель главы Министерства энергетики Николай Колесник рассказал в эфире телемарафона.
Колесник пояснил, что изменилась объективная ситуация с энергоснабжением и поэтому количество отключений действительно уменьшилось. По его словам, причины улучшения — изменение погоды и завершение ремонтных работ на атомных энергоблоках. Однако в дальнейшем все может ухудшиться, подчеркнул чиновник.
"Связано прежде всего с улучшением погодных условий: ужасная жара спадает. Также это связано с особенностями ремонтной компании", — заявил он.
В будущем возможны новые удары ВС РФ по энергообъектам, напомнил Колесниченко. Они будут происходить в условиях, когда и так повреждена генерация и есть дефицит 9 ГВт мощностей. Ближайшая задача — удержать систему и провести максимум ремонтных работ, чтобы произведенную электроэнергию передать потребителям и подготовиться к зиме 2024-2025.
"[Надо — ред.] подготовить объекты генерации и распределения электрической энергии, чтобы к отопительному сезону была возможность передать [потребителям — ред.] всю произведенную электрическую энергию", — сказал представитель Минэнерго.
На странице Facebook НЭК "Укрэнерго" действительно можно увидеть информацию об уменьшении количества отключений. В частности, с 15 до 17 ч. будет выключаться одна очередь, с 17 ч. и до полуночи — две. Также указано, что происходит импорт электроэнергии из Польши.
Отметим, 12 июля представитель НЭК "Укрэнерго" объяснил, почему происходят "несправедливые" отключения света, когда украинцам кажется, что других выключают чаще. По словам чиновника, при выключении четырех и более очередей справедливости не будет, поскольку речь идет о двух третях потребителей. Ситуация меняется при трех очередях — тогда отключают половину абонентов и можно говорить о "справедливости".
Напоминаем, энергетики проверили систему отключений в регионах и выяснили, что в двух областях действовали с нарушениями. Тем временем Фокус собрал информацию о возможном влиянии коррупционных скандалов на деятельность НЭК "Укрэнерго".