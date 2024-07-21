Ситуація з енергетикою в Україні покращала: у Міненерго назвали причину (відео)

НЕК "Укренерго" ремонтує систему генерації та розподілу електроенергії, щоб встигнути до холодів, заявив представник Міненерго. Поки що погода та атомні блоки дають можливість вимикати меншу кількість споживачів.

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В Україні покращилась ситуація з енергопостачанням, хоч зовсім недавно вимикали чотири черги споживачів. У системі й досі є дефіцит потужності, який може зрости після нових повітряних ударів ЗС РФ по об'єктах критичної інфраструктури. Про заходи, які здійснюють для порятунку енергетичної сфери, заступник глави Міністерства енергетики Микола Колісник розповів у ефірі телемарафону.

Колісник пояснив, що змінилась об'єктивна ситуація з енергопостачанням і тому кількість відключень дійсно зменшилась. З його слів, причини покращення — зміна погоди та завершення ремонтних робіт на атомних енергоблоках. Однак надалі все може погіршитись, наголосив посадовець.

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Відключення світла в Україні: в "Укренерго" зробили обнадійливу заяву (графіки)

"Пов'язане перш за все з покращенням погодних умов: жахлива спека спадає. Також це пов'язано з особливостями ремонтної компанії", — заявив він.

У майбутньому можливі нові удари ЗС РФ по енергооб'єктах, нагадав Колесніченко. Вони будуть відбуватись в умовах, коли і так пошкоджена генерація і є дефіцит 9 ГВт потужностей. Найближче завдання — втримати систему і провести максимум ремонтних робіт, щоб вироблену електроенергію передати споживачам й підготуватись до зими 2024-2025.

"[Треба — ред.] підготувати об'єкти генерації та розподілу електричної енергії, щоб до опалювального сезону була можливість передати [споживачам — ред.] всю вироблену електричну енергію", — сказав представник Міненерго.

Відключення світла - коментар Миколи Колісника див. з 10:17

На сторінці Facebook НЕК "Укренерго" дійсно можна побачити інформацію про зменшення кількості відключень. Зокрема, з 15 до 17 год. буде вимикатись одна черга, з 17 год. і до опівночі — дві. Також вказано, що відбувається імпорт електроенергії з Польщі.

Відключення світла - заява "Укренерго" 21 липня Фото: Укренерго

Зазначимо, 12 липня представник НЕК "Укренерго" пояснив, чому відбуваються "несправедливі" відключення світла, коли українцям здається, що інших вимикають частіше. Зі слів посадовця, при вимиканні чотирьох та більше черг справедливості не буде, оскільки ідеться про дві третини споживачів. Ситуація змінюється при трьох чергах — тоді вимикають половину абонентів і можна говорити про "справедливість".

Нагадуємо, енергетики перевірили систему відключень у регіонах і з'ясували, що у двох областях діяли з порушеннями. Тим часом Фокус зібрав інформацію про можливий вплив корупційних скандалів на діяльність НЕК "Укренерго".