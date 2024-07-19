Чи впливають корупційні скандали на ефективність роботи менеджменту "Укренерго?"

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В Україні триває енергетична криза. Ворог знищив майже всю генерацію електроенергії. Дефіцит в електромережі складає 9 ГВт, що втричі більше, ніж в період осінь-зима 2022 року. У житлових будинках світло вмикають на декілька годин на день, громадянам та бізнесу підвищили тариф за електроенергію, а підприємці вимушені працювати на генераторах. За словами голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, збитки української енергетичної інфраструктури від російських атак оцінюються у $12,5 млрд. Міжнародний валютний фонд оцінює збитки української енергетики в іще більшу суму – $56,5 млрд.

Напружену ситуацію в телемарафоні "Єдині новини" майже щодня коментує голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький. Останнім часом у медіа Кудрицький фігурує не лише як головний енергетик країн, а й як учасник скандалів, пов’язаних з компанією. Зокрема 4 липня ВАКС арештував начальника департаменту безпеки "Укренерго" за підозрою в розтраті державних коштів при закупівлі бронежилетів. ЗМІ повідомляють, що ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження з метою перевірки можливих незаконних дій, Кудрицький у справі проходить як свідок.

Фокус направляв інформаційний запит до НЕК "Укренерго" з проханням прокоментувати це кримінальне провадження. Однак відповідь, яку ми отримали від державної установи, більше схожа на відписку. На думку начальника департаменту комунікацій та міжнародного співробітництва "Укренерго", "відсутні правові підстави для надання запитуваної інформації". Також перераховані випадки, коли на запит компанія має відповісти, зокрема "коли інформація становить суспільний інтерес". Однак, як зрозуміло з відповіді, у правлінні "Укренерго" вважають, що кримінальне провадження щодо закупівель бронежилетів не становить суспільного інтересу.

Ми вирішили проаналізувати причини енергетичної кризи та розібратися, чи впливають корупційні скандали на ефективність роботи менеджменту "Укренерго".

На початку війни влада ухвалила рішення про реалізацію програми захисту об’єктів генерації бетонними укриттями. На це уряд виділив щонайменше 50 млрд грн. Впровадженням цієї програми займалися віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, голова Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм та голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Але де-факто ця програма не врятувала об’єкти генерації від ураження. Тому Кубракова та Найєма звільнили, Кудрицький – залишився працювати.

Згідно зі статутом, "Укренерго" бере "участь у розробці заходів щодо надійного функціювання енергетичної системи України". Відповідно саме національна енергетична компанія мала запропонувати альтернативні шляхи розвитку енергетичної системи. Експерти енергетичного ринку та народні депутати останні два роки пропонують зайнятися диверсифікацією потужностей – встановленням малих газових станцій. Наприклад, за словами голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, обговорювалася закупівля 14 таких станцій для Києва. Але диверсифікація потужностей так і не розпочалася. Володимир Кудрицький вважає, що на впровадження такої програми потрібно два-три роки. Виникає логічне питання: чому реалізацією цієї програми не зайнялися два з половиною роки тому? Коли було зрозуміло, що ворог почне атакувати об’єкти енергетичної системи? Наразі голова правління "Укренерго" налаштований оптимістично та прогнозує, що зима цього року буде менш складна, ніж наприкінці 2022 року, коли дійшло до блекауту.

Сидячи більшу частину доби без світла, українці особливо прискіпливо читають повідомлення ЗМІ про кримінальні справи, пов’язані з "Укренерго". У чому аудитори та правоохоронці звинувачують керівництво енергетичної компанії?

Аудит ДАСУ

ДАСУ опублікувала звіт про аудит "Укренерго" за 2019-2023 роки, який виявив загальних порушень на суму 68 млрд грн. Серед головних зловживань – закупівля бронежилетів за завищеною ціною, невиконання умов договорів з учасниками ринку, через що "Укренерго" сплатило штрафів на 285 млн грн, несвоєчасне підписання актів із "Гарпоком", що призвело до порушень на 11,7 млрд грн, незастосування вітчизняних ДСТУ до міжнародних контрагентів (ЄБРР, Світовий банк, ЄІБ) – збитки оцінюються у 660 млн грн.

"Укренерго" не погодилося з результатами аудиту та оскаржило їх в суді. Однак і перша інстанція, і апеляція переважну більшість пунктів аудиту визнали законними.

Закупівля бронежилетів за завищеними цінами

Навесні 2022 року "Укренерго" закупило бронежилетів на понад 20 млн грн за ціною 16,5 тис. грн за штуку. Але встановлена ціна у цього постачальника на дані бронежилети в той період була вдвічі меншою – 7,7 тис. грн за штуку. За матеріалами слідства, керівник департаменту безпеки "Укренерго", маючи "довірливі відносини з одним із членів правління", придбав бронежилети за ціною понад вдвічі вищою за ринкову. Журналіст Сергій Лямець у розслідуванні довів, що відповідно до установчих документів "Укренерго" керівник департаменту безпеки безпосередньо підпорядковувався головному енергетику країни Кудрицькому. Відповідно є вірогідність, що і проведення такого тендеру голова департаменту безпеки погоджував з головою правління "Укренерго". Адже навряд чи чиновник середньої ланки може сам організувати таку схему.

Наразі Володимир Кудрицький проходить свідком у цій справі та дає пояснення правоохоронцям. Розслідування ексдепутата Борислава Берези показує, що затриманий начальник департаменту безпеки Сергій Тоцький – син генерала Володимира Тоцького, ексзаступника СБУ часів Януковича та організатора штурму Майдану. За думку Берези, Тоцький лобіював інтереси братів Клюєвих у будівництві та експлуатації сонячних електростанцій.

Купівля земельної ділянки та будинку в Києві

На журналістський запит "Обозревателя" щодо зарплати голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького в офісі компанії відповіли, що в законі немає чіткої вимоги називати її розмір "поосібно". Згідно з даними сайту "Укренерго", за грудень 2023 року члени правління отримали майже 8 млн грн, за січень 2024 року – 4,2 млн грн, за квітень 2024 року – 8,5 млн грн. Середня зарплата працівників "Укренерго" у 2023 році складала 35,4 тис. грн. Але на сайті зазначена сумарна цифра зарплат чотирьох членів правління, а не його голови, як запитували журналісти. Пізніше сам головний енергетик країни в інтерв'ю hromadske повідомив, що його зарплата складає приблизно 420 тис. грн на місяць.

Питання про зарплату виникло у журналістів після OSINT-розслідування групи Blackboxosint, яке встановило, що Олександра Ястремська (дружина Володимира Кудрицького) придбала земельну ділянку в Києві на вулиці Генерала Павленка за $14 тис. За оцінками експертів, ринкова вартість ділянки становить близько $75 тис. Зараз на ділянці розташований новозбудований будинок вартістю $300-400 тис. 13 вересня 2023 року дружина Кудрицького придбала автомобіль TOYOTA Highlander 2022 року випуску за 2,3 млн грн. Журналісти-розслідувачі здивовані тим, що Володимир Кудрицький як голова правління "Укренерго" звільнений від обов’язкового декларування. За заявою активіста та волонтера Назара Приходька, ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення голови правління "Укренерго" при купівлі земельної ділянки та будинку в Києві восени 2022 року – приблизна вартість землі становить 20 млн грн. Також активіст попросив перевірити, чи не використав Кудрицький на купівлю ділянки та будинку кошти, які могли бути незаконно отримані, за даними СБУ та НАБУ, на схемі закупівлі бронежилетів начальником департаменту безпеки "Укренерго" Сергієм Тоцьким.

І ще один скандал – із кондиціонерами. Коли уряд заборонив всім державним структурам користуватися цими благами цивілізації, "Укренерго" оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Хоча, за словами Володимира Кудрицького, використання кондиціонерів – одна із трьох причин, які впливають на тривалість відключення світла. Згодом "Укренерго" скасувало тендер, заявивши, що закупівля планувалася "для забезпечення безперебійного охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу". Як виявилося, компанія змогла обійтися без закупівлі цих енергозатратних охолоджувальних пристроїв.

Мабуть, не варто заперечувати, що численні корупційні справи дійсно впливають на ефективність роботи "Укренерго". І якщо головний енергетик країни не хоче давати предметні відповіді нашому виданню, він може зробити це публічно під час ефіру телемарафону. У тому разі, якщо голова "Укренерго" все ж таки вирішить дати відповіді нам, Фокус додасть їх до цього матеріалу.