Письменник "Сайгон" потрапив у ДТП: машина злетіла з траси й перевернулась (фото)

Учасник АТО і військовий Сергій Лещенко розповів, що тепер не може пити і їсти. Після стабілізації його стану, захисника мають доправити у Київ.

Український письменник та військовослужбовець Сергій Лещенко потрапив у ДТП. Про це він сам повідомив 22 листопада у Facebook, опублікувавши фото розбитої машини.

Захисник розповів, що вночі вилетів на автівці з траси та "зробив сальто". Він зазначив, що перебуває у свідомості, але отримав переломи, через травми не може пити і їсти.

Машина після ДТП, в якому постраждав Сергій Лещенко Фото: Сергій Сергійович Saigon / Facebook

Лещенко написав, що його "накачали" знеболювальними препаратами. Стан військового стабілізують, і після цього він продовжуватиме лікування вже у столиці. Військовий перепросив у пості за те, що "підвів".

Чим відомий Сергій Лещенко

За даними ЗМІ, Сергій Лещенко, відомий під псевдонімом "Сайгон", родом з Дніпропетровської області. У 2015-2016 роках він служив розвідником у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ "Едельвейс". Українець брав участь в АТО на напрямку Невельське – Мар'їнка – Красногорівка – Докучаєвськ.

Фото Сергія Лещенка Фото: Сергій Сергійович Saigon / Facebook Фото Сергія Лещенка Фото: Сергій Сергійович Saigon / Facebook

Демобілізувавшись у 2016 році, Лещенко взявся за свою першу книгу — мемуари "Бруд Khaki", які видали у 2018 році. Наступну його книгу "Юпак", написану російською мовою, видали вже за два роки. Її переклад на українську мову став Книгою року BBC-2020. З початку повномасштабної війни "Сайгон" повернувся у військо сержантом, а з 2023 року служить інструктором з підготовки у навчальному центрі.

Фото Сергія Лещенка Фото: Сергій Сергійович Saigon / Facebook

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