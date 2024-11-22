Писатель "Сайгон" попал в ДТП: машина слетела с трассы и перевернулась (фото)

Участник АТО и военный Сергей Лещенко рассказал, что теперь не может пить и есть. После стабилизации его состояния, защитника должны доставить в Киев.

Украинский писатель и военнослужащий Сергей Лещенко попал в ДТП. Об этом он сам сообщил 22 ноября в Facebook, опубликовав фото разбитой машины.

Защитник рассказал, что ночью вылетел на машине с трассы и "сделал сальто". Он отметил, что находится в сознании, но получил переломы, из-за травм не может пить и есть.

Машина после ДТП, в котором пострадал Сергей Лещенко Фото: Сергій Сергійович Saigon / Facebook

Лещенко написал, что его "накачали" обезболивающими препаратами. Состояние военного стабилизируют, и после этого он будет продолжать лечение уже в столице. Военный извинился в посте за то, что "подвел".

Чем известен Сергей Лещенко

По данным СМИ, Сергей Лещенко, известный под псевдонимом "Сайгон", родом из Днепропетровской области. В 2015-2016 годах он служил разведчиком в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ "Эдельвейс". Украинец участвовал в АТО на направлении Невельское — Марьинка — Красногоровка — Докучаевск.

Фото Сергея Лещенко Фото: Сергій Сергійович Saigon / Facebook Фото Сергея Лещенко Фото: Сергій Сергійович Saigon / Facebook

Демобилизовавшись в 2016 году, Лещенко взялся за свою первую книгу — мемуары "Бруд Khaki", которые издали в 2018 году. Следующую его книгу "Юпак", написанную на русском языке, издали уже через два года. Ее перевод на украинский язык стал Книгой года BBC-2020. С начала полномасштабной войны "Сайгон" вернулся в армию сержантом, а с 2023 года служит инструктором по подготовке в учебном центре.

Фото Сергея Лещенко Фото: Сергій Сергійович Saigon / Facebook

Напомним, 22 ноября в СБУ сообщили, что депутат, который совершил теракт в здании госучреждения, был приговорен к пожизненному заключению. Речь идет о Сергее Батрине, который взорвал в сессионном зале сельсовета три гранаты зимой прошлого года.

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